Кити-вбивці цілу годину атакували яхту британської пари на шляху до Марокко (відео)

За словами мандрівників, вони намагалися зберігати спокій, але в глибині душі все ж таки дуже хвилювалися. Заздалегідь зібрали всі цінні речі й документи та готувалися скористатися рятувальним плотом.

Жителі Великобританії Джанет Морріс і Стівен Бідвелл розповіли про пережитий жах, коли на їхню 14-метрову яхту "Баварія" напала зграя косаток. Про це повідомляє The Daily Mail.

Під час подорожі до узбережжя Марокко пара британців помітила небезпечних ссавців, які почали поперемінно підштовхувати човен — така атака, як стверджується, тривала близько години.

Косатки нападають на яхту

Однак, попри сильний вітер і хвилі, досвідчений екіпаж яхти зумів направити її у спокійніші води.

"Я не могла повірити, коли побачила їх, — вони дуже рідкісні. Ми були їхньою легкою здобиччю", — пояснила Джанет, 58-річна бізнес-консультантка.

За словами мандрівників, вони намагалися зберігати спокій, але в глибині душі все ж таки дуже хвилювалися. Заздалегідь зібрали всі цінні речі й документи та готувалися скористатися рятувальним плотом.

Кити-вбивці у воді

За словами жінки, капітан вів судно дуже спокійно, що зрештою всім допомогло.

Кити-вбивці у воді

58-річний фотограф Стівен пояснив, що вони намагалися бути спокійними, оскільки знали, що паніка є заразною.

"Косаткам подобається азарт погоні, в ідеалі ми мали залишатися на місці, проте через вітер це було неможливо", — пояснив він.

Повідомляється, що Джанет і Стівен, які отримали права на управління вітрильними суднами, проходили підготовку, щоб набрати необхідні милі. Косатки напали на них неподалік від берегів марокканського порту Танжер.

Косатки у воді

Це сталося вночі. Повідомляється, що китів убивць було не менш ніж шестеро, і вони атакували якісь уламки.

За годину погоня припинилася, проте з'ясувалося, що морські хижаки пошкодили кермо яхти. Після повернення до порту мореплавці зрозуміли, що уламками на воді були шматками керма яхти.

Нагадаємо, що біля узбережжя Каліфорнії помітили біле дитинча косатки на прізвисько Фрості.

Також повідомлялося, що морські дослідники виявили косатку, що дуже рідко зустрічається, біля узбережжя США.