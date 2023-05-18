Була замурована багато років: жінка знайшла в будинку таємну кімнату з "жахливими фото"

Дівчина виявила кімнату під час ремонтних робіт, сказавши, що нічого не знала про неї наперед. Будинок був збудований у 1893 році.

Жінка, яка вирішила не називати свого імені, на популярному форумі Reddit розповіла, як вона знайшла таємну кімнату у своєму підвалі під час ремонтних робіт. Те, що було всередині, налякало її. Про це пише The Mirror.

Коли дівчина почала знімати старе облицювання зі стін, вона випадково помітила вхід до потаємної кімнати.

"Я знайшла таємне приміщення у підвалі та моторошні речі всередині неї. Єдиний доступ до кімнати був через невеликий квадрат у стіні. Він був закритий обшивкою та замурований багато років тому", — написала жінка.

Далі дівчина повідала про те, що її будинок був збудований у 1893 році, вона купила його у людини, яка захоплювалася радіо.

"У підвалі була радіорубка. У попереднього власника було шикарне радіо і він розмовляв з людьми по всій країні. Також у нас є величезна радіовежа на задньому дворі", — додала вона.

Речі, які жінка знайшла в потайній кімнаті Фото: колаж Фокус

Під час обшуку кімнати жінка виявила радіоапаратуру, вінтажну електробритву Schick Colonel, плакат з пін-апом Ridgid та "страшні" плівкові негативи.

"Це моторошні фотографії жіночих сідниць у спідній білизні. Вони були заховані у стелі. Це були моторошні фотографії. Ми їх викинули. Цього року ми збираємося робити ремонт нагорі, невідомо, що ми знайдемо", — додала вона.

Дівчина вважає, що фотографії були зроблені без дозволу жінок, причому деякі зроблено на відстані через паркан.

Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.