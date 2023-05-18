"Довгострокова проблема": у РФ найгостріший брак робочої сили за останні 30 років

Згідно з дослідженням інституту ім. Єгора Гайдара, у квітні 2023 року на 35% підприємств не вистачало робочих рук. Це найгірший показник із 1996 року.

У Росії зафіксовано найгостріший брак робочої сили з моменту, коли президент РФ Володимир Путін вперше прийшов до влади. Про це пише Politico із посиланням на дослідження Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара.

Повідомляється, що опитування представників близько 1000 промислових підприємств Росії показало, що у квітні 2023 року на 35% підприємств не вистачало робочих рук. Це найгірший показник із 1996 року. Така нестача частково була спричинена мобілізацією, яку Путін оголосив у вересні минулого року.

Російське видання "РБК" повідомило, що глава відділу бізнес-досліджень інституту Сергій Цухло сказав, що нестача робочих кадрів у Росії є "глибокою і довгостроковою проблемою". Ця проблема стримує промислові потужності РФ.

Цухло також заявив, що дефіцит робочих рук особливо гостро відчувається у легкій промисловості, а також у сфері машинобудування. Місцеві підприємці отримали можливості після виходу з ринку західних компаній, проте нестача робітників означає, що займатися розвитком російського бізнесу просто нема кому.

Нагадаємо, що 17 травня російські ЗМІ повідомили, що в Росії розробників гіперзвукових ракет заарештовують за держзраду. За словами журналістів, у Сибірському відділенні Російської академії наук кримінальному переслідуванню зазнали 16 осіб. Один із них помер у СІЗО після арешту.

Крім того, видання The New York Times повідомило, що Росія обходить санкції США та купує запчастини для літаків на мільйони доларів. За словами журналістів, у 2022 році на склади "Аерофлоту" та інших компаній проскочили десятки партій американських мідних дротів, болтів, графіту та інших деталей. Загальна сума постачання склала понад 14 млн доларів.