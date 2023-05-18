Борис Гребенщиков отримав протокол за "дискредитацію" армії Росії

Справу лідера гурту "Акваріум" розгляне Тверський райсуд Москви. Музикант зізнається, що про російських загарбників взагалі ніколи нічого не говорив.

Російські силовики відкрили адміністративну справу на музиканта та лідера гурту "Акваріум" Бориса Гребенщикова за статтею про "дискредитацію" окупаційної армії. Історія справи доступна на порталі судів загальної юрисдикції Москви.

Справу за статтею 20.3.3, ч. 1 зареєстрували 18 травня, її вже передали на розгляд судді. Справу Гребенщикова має заслухати Тверський райсуд столиці РФ.

Дату засідання лідеру "Акваріуму" ще не призначили. Чому на нього склали протокол, силовики не пояснили.

У коментарі медіа "Можем объяснить" Гребенщиков сказав, що не в курсі мотивів, за якими на нього завели протокол.

"Не знаю, будемо чекати. Вже чого, а про армію я взагалі ніколи нічого не говорив", — додав лідер "Акваріума".

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Гребенщиков неодноразово критикував дії російської влади. У березні минулого року музикант скасував усі концерти "Акваріума" в Росії "до кращих часів".

З початком великої війни в Україні він поїхав до Лондона і поки не збирається повертатися до РФ.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року російська співачка Алла Пугачова "відривалася" на концерті Бориса Гребенщикова в Ізраїлі.

Гребенщиков у травні минулого року говорив, що живе "між Лондоном та Петербургом". Москву він називав "фантастичним містом".