За даними журналістів, тепер родина вихідців із Таджикистану Джураєвих хоче повернути дитині перше ім'я. Ідею назвати дитину на честь російського президента запропонував її дідусь — затятий прихильник голови Кремля.

Сім'я уродженців Таджикистану, яка назвала свого сина на честь російського президента Володимира Путіна, тепер, судячи з усього, шкодує про це і хоче повернути чаду перше ім'я. Про це повідомляє The Mirror.

Сім'я Джураєвих після переїзду з Таджикистану до Росії на початку 2010-х змінила у свідоцтві народження ім'я свого півторарічного сина — і Расула почали називати Путін.

Тепер, судячи з офіційних записів, батьки дитини звернулися до російських чиновників із проханням повернути перше ім'я.

За словами Катерини Білоус, керівниці РАЦСу міста Олександрів, що знаходиться за 90 км від Москви, батьки дитини, очевидно, шкодують про своє рішення.

Жінка не пояснила, чому батьки раптово передумали. Про те, що вихідці з Таджикистану проти війни в Україні, не згадувалося, але, ймовірно, причина саме в цьому.

"Вони хочуть дати дитині ім'я, яке вона отримала при народженні", — сказала Білоус.

Повідомляється, що таку ідею з перейменуванням запропонував дідусь дитини — затятий прихильник Путіна.

За даними журналістів, у 2016 році на стіні у їхньому будинку висів великий килим із зображенням голови Кремля та кілька його фото у рамці.

Килим із зображенням Путіна

Рахман Джураєв, дідусь дитини, розповів, що, якось почувши, що хтось у Єгипті хтось дав дитині ім'я Путін, він вирішив наслідувати приклад.

Через рік після такого перейменування новонародженого двоюрідного брата Расула/Путіна назвали Шойгу — на честь голови Міноборони РФ Сергія Кужугетовича.

За словами директора місцевого РАЦСу, батьки Шойгу з проханням про перейменування поки що не зверталися.

У 2021 році жителі Швеції спробували зробити те саме і зареєструвати свою новонароджену дитину з ім'ям Путін, однак у реєстрації такого імені було відмовлено без пояснення причин.

Нагадаємо, що у Міноборони Польщі розповіли, якою буде перемога України. Голова оборонного відомства країни зазначив, що поляки спостерігають щонайменше за кінцем доби лідера Кремля.

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