Найбільша сума в історії: на аукціоні продали найстарішу єврейську Біблію

За "Кодекс Сассуна" заплатили чи не найвищу ціну для книги, чи історичного документа, які колись продавалися на аукціоні.

Найстарішу відому єврейську Біблію (Танах) майже в повному зібранні було продано на торгах, влаштованих аукціонним домом Sotheby's, за 38,1 мільйона доларів. Про це повідомляє The New York Times сьогодні, 18 травня.

Видання має назву "Кодекс Сассуна". Книжка датується ІХ-Х століттям. Вона включає всі 24 книги єврейської Біблії, відсутні всього вісім аркушів, включаючи перші 10 розділів Книги Буття. Книга складається із 400 пергаментних сторінок, а її текст був написаний одним переписувачем.

З 1989 року кодекс належав швейцарському колекціонеру та фінансисту Жакі Сафра. Оцінна вартість Біблії становила 30-50 мільйонів доларів.

В аукціонному домі заявили, що покупцем став Музей єврейського народу у Тель-Авіві. Купівля була здійснена коштом пожертвування Альфреда Х. Мозеса, колишнього посла США в Румунії та його родини. Книгу передадуть у дар музею, вона стане частиною його постійної експозиції.

The New York Times зазначає, що ціна в 38,1 мільйона доларів може здатися невисокою в порівнянні з цінами, які часто встановлюють на аукціонах творів мистецтва.

12 травня на аукціоні RR Auction за рекордну суму $106,985 реалізували чек від Apple Computer Company, який підписав Стів Джобс.

Нагадаємо, 12 квітня у Парижі на аукціоні продали незвичайний Rolls-Royce з України, якому 57 років. Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe з 2004 року було зареєстровано на території нашої держави. За 18 років вінтажний автомобіль проїхав лише 500 км.