"Фантастична робота": Бен Воллес бажає зайняти місце Столтенберга

Міністр оборони Великобританії не приховує амбіцій, але все ж таки задоволений поточною роботою. Термін повноважень нинішнього генсека альянсу закінчується у вересні.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес хоче стати генеральним секретарем НАТО. Про це він сказав 18 травня в інтерв'ю британському виданню Evening Standard.

Уоллес бажає зайняти місце Єнса Столтенберга після того, як він піде у відставку восени 2023 року. У вересні закінчується термін повноважень нинішнього генсека військового альянсу.

"Я завжди казав, що це фантастична робота. Це пост, який я хотів би отримати. Але це не мені вирішувати, тут йдуть голоси решти всіх союзників", — заявив глава Міноборони.

Уоллес висловив задоволеність поточною посадою у британському уряді.

"Мені подобається робота, якою я займаюся зараз. Я маю на увазі міністром оборони за часів реформ та інвестицій, як і (німецький колега) Борис Пісторіус", — пояснив Уоллес.

Столтенберг заявив, що не боротиметься за подальше продовження після майже десятирічного перебування на посаді.

Якщо Бена Воллеса таки призначать генеральним секретарем НАТО, він стане першим за останні двадцять років генсеком від Великобританії. Про бажання обійняти цю посаду говорив і колишній британський прем'єр Борис Джонсон.

Нагадаємо, що Столтенберг 18 травня розповів, коли міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу говоритимуть про відправку ЗСУ винищувачів. НАТО, за його словами, направляло Києву озброєння з розвитком великої війни з РФ.

Нинішній генсек також говорив про згоду всіх країн альянсу з тим, що на Україну чекає членство в блоці в майбутньому. Але 15 травня Столтенберг сказав, що поки що немає сенсу це обговорювати, адже Москва не програла війну.