В Італії зростає кількість загиблих внаслідок найсильнішої за 100 років повені (фото, відео)

За оцінками, 13 людей загинули і 20 тис. жителів провінції Емілія-Романья залишилися без даху над головою через стихійне лихо, під час якого 23 річки вийшли з берегів і сталося 280 зсувів у 41 місті.

Літні люди та інваліди виявилися замкненими у будинках, поки рятувальники намагалися боротися з наслідками стихії у регіоні Емілія-Романья. Про це повідомляє The Guardian.

На півночі провінції повінь забрала життя 13 людей, станом на вечір четверга, 18 травня.

Наслідки повені

За оцінками, 20 тис. жителів залишилися без даху над головою через стихійне лихо, під час якого 23 річки вийшли з берегів, також сталося 280 зсувів у 41 місті. Дороги було заблоковано, рух поїздів довелося скасовувати.

Кадри наслідків повені, зняті дроном

Серед загиблих була літня пара, яка не змогла вибратися зі свого будинку у селі Каве, провінція Форлі-Чезена.

Повінь в Італії

"Ми чули їхні крики про допомогу", — розповів сусід в інтерв'ю журналістам.

80-річний чоловік потонув у своєму підвалі після того, як подружня пара, яка володіла компанією з виробництва трав, загинула від повені в полі навпроти їхнього будинку. Тіло 70-річного чоловіка знесло течією на 20 км вниз річкою. 76-річний громадянин загинув після зсуву ґрунту, він знаходився в саду у свого будинку, 43-річний чоловік помер після того, як впав у колодязь. Він намагався відкачати воду зі своєї ділянки.

Повінь в Італії

Пожежні команди провели 2000 рятувальних операцій у всьому регіоні, який постраждав від повені.

Проводилися евакуації людей похилого віку з будинку для літніх людей. Дехто піднімався на дахи, звідки їх рятували на гвинтокрилах.

Нагадаємо, що під час повені у Києві власник кабріолету Volkswagen ловив рибу прямо з автомобіля.

У КМДА повідомляли, що у Києві та області зберігався "помаранчевий" рівень небезпеки.