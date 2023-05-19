Стрілянина у Ватикані: чоловік прорвався до міста-держави на машині

За даними журналістів, 40-річному порушнику вдалося дістатися двору Сан-Дамасо. На момент арешту він перебував у стані "психофізичної перебудови".

Чоловік намагався прорватися на територію Ватикану автомобілем, форсуючи на великій швидкості ворота Порта Сант-Анна та ігноруючи попередження Папської швейцарської гвардії. Про це пише італійська газета Leggo 18 травня.

У публікації йдеться, що пізно ввечері до входу Святої Анни до Ватикану під'їхала машина, яку не пропустили через відсутність відповідних дозволів.

Незабаром після цього транспортний засіб залишив в'їзд і, зманеврувавши, форсував два контрольно-пропускні пункти: Швейцарську гвардію і жандармерію Ватикану. Щоб зупинити машину, місцевим правоохоронцям довелося відкрити стрілянину.

"Намагаючись зупинити автомобіль, інспектор жандармерії, який охороняв ворота, зробив постріл з пістолета у напрямку передніх коліс автомобіля. Попри удар автомобіля об ліве переднє крило, машина продовжила рух", — зазначили журналісти.

Повідомляється, що порушнику вдалося дістатися двору Сан-Дамасо, де його взяли під варту. За даними журналістів, затриманому чоловікові близько 40 років. На момент арешту він перебував у стані "психофізичної перебудови".

Нагадаємо, що за даними Il Sismografo від 18 травня, Україна та Росія погодилися прийняти у своїх столицях спецпосланців Папи Римського Франциска, які хочуть поговорити з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним про те, як закінчити російсько-українську війну.

Раніше, 10 травня, ми також писали про те, що у Ватикані заявили, що миротворча місія Папи Римського в Україні продовжується. Для цього керівник Католицької церкви прагне налагодити між представниками Києва та Москви відповідні контакти, але їхні результати не оголошено публічно.