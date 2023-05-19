Про зменшення впливу Кремля на країни Балтії свідчить рішення про перейменування Калінінграда Польщею та Латвією. В адміністрації президента РФ Володимира Путіна подібний крок назвали "проявом русофобії".

Вплив Російської Федерації у Балтійському регіоні поступово скорочується. Ця тенденція посилюється, що викликає невдоволення у влади РФ. Про це пише видання The Hill.

Надходження запитів на зміну назв Калінінградської області та міста Калінінграда від Польщі та Литви свідчить про тенденцію скорочення впливу Російської Федерації у Балтійському регіоні. На основі цих запитів, Польща та Литва висловили бажання використати свої власні назви, такі як Крулевець та Каралючюс відповідно, для позначення зазначених територій. Це може бути розглянуто як один із багатьох факторів, що вказують на зменшення впливу Росії в цьому регіоні.

"Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і закликаємо вас не використовувати нав'язані нам штучні назви литовською мовою", – заявили представники Литви.

Крім того, нещодавно президент парламенту Республіки Молдова оголосив про фактичний вихід країни із міжпарламентської асамблеї Співдружності Незалежних Держав (СНД). Дане рішення вийти з цієї асамблеї може бути розглянуте як крок до скорочення зв'язків із Росією та прагнення країни зміцнити свою незалежність та відданість європейському інтеграційному шляху.

"За 30 років стало ясно, що присутність Республіки Молдова у структурах СНД не допомогла нам вивести російську армію з нашої території, вирішити придністровський конфлікт. Перебування в СНД не захистило нас від шантажу серед зими. Вихід із Асамблеї СНД – перший крок. Україна вийшла з цієї організації. Республіка Молдова є вільною державою для ухвалення суверенних рішень. Ми продемонстрували, що хочемо демократії, свободи вдома", — заявив молдавський державний та політичний діяч Ігор Гросу.

Балтійські республіки, які у минулому у складі СРСР, мають своєрідну політичну динаміку, відмінну з інших регіонів, у яких Москва мала значний вплив. Незважаючи на це, зв'язки з російськомовним населенням залишаються важливим фактором впливу Росії в регіоні, і Кремль використовує їх для створення напруги у суспільно-політичній сфері балтійських країн. Це може сприяти розколу та напруженості в суспільстві, а також впливати на політичні процеси в регіоні.

Нагадаємо, що 13 травня стало відомо, що в Литві запропонували перейменувати російське місто Калінінград на Каралячуус. З такою ініціативою виступили два депутати-консерватори.

Крім того, 10 травня у Польщі вирішили перейменувати російське місто Калінінград на Крулевець. Більше того, для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендується польська назва Крулівецька область, а не Калінінградська, як це було раніше.

Також повідомлялося, що у Кремлі відреагували на перейменування Калінінграда. Представники Кремля сприйняли рішення вживати польську назву Крулівець замість Калінінграда з обуренням. На їхню думку, це є "проявом русофобії".