Ключі від міста: підліток став місцевим героєм завдяки тому, що не користується телефоном

Нещодавно мер Уоррена нагородив Діллона Рівза ключем від міста за визнання його героїчного вчинку. У момент отримання нагороди хлопчик виявив скромність і заявив, що ніколи не очікував, що його вчинок приверне таку увагу.

Діллон Рівз зі штату Мічигана (США), який взяв на себе керування шкільним автобусом після того, як водій знепритомнів, був єдиним пасажиром, який не відволікався на свій телефон. Про це пише Yahoo News.

Минулого місяця відео, в якому показано як учень середньої школи Лоїс Е. Картер в Уоррені, штат Мічиган, рятує понад 60 дітей, стало вірусним у соціальних мережах.

Батько Рівза зазначив, що однією з причин, через яку його син був настільки пильним, була відсутність у нього мобільного телефону. Хлопчик просто дивився у вікно та на всі боки.

"Що ще ти можеш робити, коли ти не маєш телефону? Ти стаєш уважним до людей, помічаєш деталі, дивишся у вікно. Це дуже сильний урок, можливо, урок, який може змінити світ", — поділився отець Діллона, Стів.

Хлопчику надали ваучери на безкоштовні курси навчання водінню. Фото: Macomb daily

Інші учні, які перебували в автобусі того дня, розповіли, що всі вони були поглинені своїми телефонами й не помітили, що водій знепритомнів.

Ключ від міста

Нещодавно мер Уоррена нагородив Діллона Рівз ключем від міста до визнання його героїчного вчинку. Церемонія нагородження відбулася 11 травня в офісі мерії Футса. Про це повідомляє Macomb Daily.

У момент отримання нагороди хлопчик виявив скромність і заявив, що ніколи не очікував, що його вчинок приверне таку увагу.

Крім того, Асоціація безпеки дорожнього руху округу Макомб вручила Рівзу нагороду "Герой безпеки дорожнього руху" та надала йому ваучери на безкоштовні курси навчання водінню.

Також школяру було надано можливість на один день випробувати роль комісара поліції завдяки щедрості шефа поліції Уоррена Вільяма Дваєра, який виділив йому спеціальну нагороду за його подвиг у порятунку життя.

Раніше Фокус писав, що у США співробітник супермаркету встромляв у продукти швейні голки. Після розслідування співробітники поліції виявили 11 голок у різних товарах.

Також повідомлялося, що у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота. Він був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.