У Сеймі Литви обговорюють можливе перейменування Росії на Московію

За словами голови профільного комітету Раймундаса Лопати, перейменування РФ пов'язане з тим, що країна використовує перекручені історичні факти, щоб виправдати розпочату в Україні війну.

У Литві можуть на законодавчому рівні перейменувати Росію на Московію. Про це сказав голова Комітету майбутнього в Сеймі Литви Раймундас Лопата у коментарі медіа Verslo Zinios у п'ятницю, 19 травня.

За його словами, політики шукатимуть компромісне рішення на основі висновків історика Альфреда Бумблаускаса, які він надасть Сейму у своїй доповіді 7 червня.

На думку депутата Сейму, президент Росії Володимир Путін виправдовує розпочату ним в Україні війну спотвореною та брехливою історією своєї держави. Тому Литві варто порушити питання, чи не сприймається історична роль Росії спотворено, як і сама її назва.

"Ми називаємо Росію Росією, тому що так Росія насамперед називає себе. Дивлячись з історичного погляду Великого князівства Литовського, ми шукатимемо прийнятнішу й точнішу оцінку", — сказав політик.

Лопата підкреслив, що уряд ще працюватиме над питанням, як правильніше буде назвати країну, яку традиційно називаємо Росією: або Росія, або Московія, або якось ще.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ писали про те, що у Литві вирішили перейменувати російський Калінінград. За словами литовських депутатів, вони солідарні з Польщею, а тому хочуть перейменувати російський анклав у Європі.

Також повідомлялося, що у Кремлі відреагували на перейменування Калінінграда. Представники Кремля сприйняли рішення вживати польську назву Крулівець замість Калінінграда з обуренням. На їхню думку, це є "проявом русофобії".