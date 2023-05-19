Громадяни п'яти країн НАТО погоджуються, що Україна може вступити до Альянсу до кінця війни, — опитування

У липні 2023 року відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. На тлі цього громадян Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів та США вирішили опитати про те, яких дій вони очікують від Альянсу за результатами цього саміту.

Громадяни п'яти країн НАТО підтримують, щоб Україна увійшла до складу Альянсу, попри те, що війна з Росією триває. Про це свідчать дані опитування компанії Kantar, яке було проведено на замовлення центру "Нова Європа".

Йдеться про Францію, Німеччину, Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Італію. Опитані в цих країнах вважають, що процес вступу України до НАТО можна розпочати вже зараз.

У липні 2023 року відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. На тлі цього громадян 5 країн, які входять до оборонного блоку, вирішили опитати про те, яких дій вони очікують від Альянсу за результатами цього саміту.

В опитуванні сказано, що два найпопулярніші варіанти відповіді – це "запросити України стати членом НАТО, попри війну з РФ", а також "запросити Україну стати членом НАТО з фактичним вступом після кінця війни".

Повідомляється, що ці два варіанти підтримують від 50 до 56% опитаних громадян країн Європейського союзу. Однак у Сполучених Штатах за такі варіанти проголосували 70% опитаних із тих, хто визначився.

Також у дослідженні йдеться про те, що найбільший опір вступу України до Альянсу висловили жителі Німеччини, але на рівні 22%. Найменше таких настроїв схильні жителі США – 12%. У Франції такої думки дотримуються 17% опитаних, Італії – 19%, а Нідерландах – 16%

Крім того, в опитуванні є варіант відповіді "почекати із запрошенням, доки не закінчиться війна з РФ". Таку відповідь обрали 29% мешканців Нідерландів, 19% респондентів у США, 27% у Франції, 22% у Німеччині, 28% в Італії.

Зазначається, що респонденти мали змогу обирати кілька відповідей відразу.

Опитування громадян країн НАТО Опитування громадян країн НАТО Опитування громадян країн НАТО Опитування громадян країн НАТО

Також в опитуванні йдеться про те, що 40% громадян Франції, 57% громадян Німеччини, 39% респондентів з Італії, 48% опитаних з Італії та 32% американців вважають, що головною умовою для забезпечення довгострокового миру в Україні є зміна політичного режиму в Російській Федерації.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг 18 травня розповів, коли НАТО обговорить постачання винищувачів для ЗСУ. Міністри оборони країн Альянсу постійно обговорюють можливості постачання Україні західних літаків. За словами генсека НАТО, треба розв'язати питання з величезною кількістю боєприпасів, запчастин та техобслуговування авіації.

Ще журналісти Reuters заявили, що НАТО затвердить план на випадок війни з РФ. За словами історика Верховного штабу об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Яна Хоупа, Альянс не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти Москви та її союзників.