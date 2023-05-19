Дитячі памперси замінять пісок: у Японії знайшли новий будматеріал для будинків

У дослідженні японського Університету Кітакюсю говориться, що у суміші для перегородок підгузки замінять до 40% піску. Памперси — третє джерело сміття у світі, щороку на звалища викидають понад 18 мільярдів екземплярів.

Фахівці японського Університету Кітакюсю з'ясували, що використані одноразові підгузки – це чудовий будматеріал для будинків. Висновки вони опублікували 18 травня у журналі Scientific Reports.

Вчені змішали в потрібній пропорції вимиті, висушені та подрібнені використані підгузки з цементом, піском, гравієм та водою. Зразки витримували 28 днів. Потім вони розрахували максимальну кількість піску, яку можна замінити підгузками для будівництва будинку площею 36 квадратів.

Виявилося, що підгузки можуть замінити 10% піску в бетоні, який необхідний для зведення колон та балок у триповерховому будинку. В одноповерховому будинку частка підгузків збільшилась до 27%.

У розчині для створення перегородок памперси можуть замінити до 40% піску, а для підлоги та мощення саду – до 9%. Перевищення цих пропорцій призведе до непридатності бетону для будівництва, зробили висновок експерти.

Дослідники вирахували середній показник — до 8% піску у всіх бетонних конструкціях для будівництва одноповерхового будинку площею 36 м² можна замінити підгузками.

"Додавання використаних підгузків не знижує міцність бетону. Використання підгузків для створення композитних матеріалів можливе, особливо для виробництва екологічно чистих та економічних матеріалів", — заявила команда.

Джерело сміття: у світі викидають понад 18 мільярдів підгузків на рік

За даними Scientific Reports, одноразові підгузки — це третє за величиною джерело сміття у всьому світі. Щороку на сміттєзвалищах виявляється понад 18 мільярдів памперсів.

Японські дослідники хотіли знайти спосіб зберегти переваги бетону, але зробити його екологічнішим і дешевшим у виробництві. Вони керувалися бажанням вирішити проблему збільшення населення Індонезії та попиту на недороге житло.

Індонезія займає шосте місце у світі з використання підгузків, в основному їх викидають у річки та водоймища країни, зазначили експерти.

"Будівельні матеріали часто є найдорожчим компонентом у житловому будівництві, на них припадає до 80% витрат. Бетон залишається основою будь-якого будівництва — через його міцність та довговічність", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що актриса Гвінет Пелтроу у квітні минулого року показувала підгузки Diapér із вовни альпаки з бурштином. Така упаковка 12 штук коштуватиме 120 доларів.

А в Росії замість бетону будівельники переходять на дерево. Вже цього року на території країни обіцяють зводити дев'ятиповерхові будинки.