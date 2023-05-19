Попросив прибиральницю тримати ногу: у Німеччині хірурга звільнили після успішної ампутації

Керівник лікарні Норберт Пфайффер заявив, що їхній співробітник помилково вирішив продовжити складну процедуру, попри відсутність кваліфікованого асистента.

Керівництво однієї з лікарень на заході Німеччини висловило співчуття після того, як з'ясувалося, що один із хірургів попросив прибиральницю допомогти в ампутації пальця ноги. Про це пише ABC News.

Інцидент в університетській лікарні Майнца, який стався у 2020 році, не призвів до будь-яких ускладнень у пацієнта, але лікаря після цього було звільнено.

Керівник лікарні Норберт Пфайффер заявив, що хірург помилково вирішив продовжити складну процедуру, попри відсутність кваліфікованого помічника.

Коли пацієнт, який отримав місцеву анестезію, став неспокійним, лікар попросив прибиральницю, яка була поблизу, потримати його за ногу та передати хірургічні інструменти. Місцеві ЗМІ зазначали, що жінка не мала медичного досвіду.

Про інцидент стало відомо після того, як керівник лікарні помітив прибиральницю з закривавленими марлевими серветками в руках операційної.

"Цього не мало статися", — заявив Пфайффер.

Раніше Фокус писав, що медсестра з силою кинула дитину в ліжечко обличчям униз. 29-річна Аманда Берк була звинувачена в тому, що наразила життя новонародженого на небезпеку. Жінку заарештували та звільнили з роботи. Батько дитини, Фідель Сінклер, записав інцидент на свій мобільний телефон через вікно відділення інтенсивної терапії, де немовля отримувало курс антибіотиків.

Також повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.