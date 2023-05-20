Кулінарний марафон: кухар готувала 100 годин поспіль заради світового рекорду (відео)

Представники Книги рекордів Гіннеса визнали зусилля Хільди Бессі, проте жадають отримати докази подвигу. Поки що ж першість належить Латі Тондону, який протримався 87 годин 45 хвилин.

У Нігерії шеф-кухар Хільда Бессі готувала страви 100 годин поспіль, претендуючи на новий світовий рекорд. Подробиці стали відомі британському таблоїду Metro.

27-річна Хільда Бессі з міста Лагос почала готувати у своєму ресторані в четвер 11 травня і закінчила ввечері в понеділок 15 травня — час відраховував великий електронний годинник, встановлений на стіні.

Шеф-кухар разом зі своєю командою кілька місяців тренувалася, готувалися та робили медичні обстеження, бажали переконатись, що зможе виконати задумане. Спочатку вона планувала протриматися 96 годин, але останній момент збільшила час до сотні. Згідно з правилами Книги рекордів Гіннеса, можна було робити перерву в п'ять хвилин за кожну годину готування.

"Нігерійська кухня — найкраща. Чим більше рецептів буде поширено, тим більше людей захочуть їх скуштувати. Нігерійська їжа — така комфортна їжа", — заявила Хільда Бессіі журналістам CNN.

Хільда Бессі встигла виконати 110 замовлень та приготувати понад 55 різних страв нігерійської кухні. Всім відвідувачам, які приходили повболівати за кухаря, подавали їжу безплатно. Багато фанатів приходили щодня, збиравшись натовпом біля скляної вітрини, за якою готувала Бессі.

"Жодна жінка ніколи не встане і не скаже: "Я хочу готувати 100 годин". Навіть 50 годин — це надзвичайно, так що так, це хороший результат, і я так пишаюся нею", — висловилася Аніта Окірі, одна з гостей ресторану.

16 травня Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала заслуги Хільди Бессі, але заявила, що спочатку потрібно перевірити докази та підтвердити кулінарний подвиг. Наразі рекорд за найбільшим часом готування належить індійському шеф-кухареві Латі Тондону, який у 2019 році протримався 87 годин 45 хвилин. Попри рішення комісії, Хільда Бессі вже стала героєм у Нігерії та за її межами, її привітали кілька політиків та знаменитостей, включно президента Мухаммаду Бухарі.

Нещодавно писали, які кухарі готують для Бейонсе, Адель, Мадонни та інших зірок. Шість відомих майстрів могли очолити ресторани, але вважали за краще працювати на знаменитостей. Мабуть, не дарма, бо заробляють сотні тисяч доларів на рік.

Раніше турецький кухар Нусрет Гекче, який став зіркою мема із сіллю, показав свій палац Macka Palace. Він розташований у Стамбулі і коштував знаменитості 36 мільйонів фунтів стерлінгів.