Сховав у "задньому проході": ув'язнений намагався пронести ножиці у своєму тілі (фото)

У працівників в'язниці виникли підозри, коли чоловік відмовився співпрацювати під час звичайного обшуку. Потрібно було два сканування тіла, щоб визначити, що приховує ув'язнений.

У США було затримано чоловіка під час спроби провезти до в'язниці ножиці довжиною 21,5 см, які він сховав у своєму "задньому проході". Про це пише Sky News.

У середу, 17 травня, персонал в'язниці в окрузі Ла-Порт, штат Індіана, зробив незвичайне відкриття, коли вони готувалися прийняти нового в'язня. Співробітники почали підозрювати щось, коли чоловік відмовився співпрацювати під час звичайного обшуку.

Зрештою засуджений погодився пройти процедуру електронного сканування тіла, хоча неохоче, і внаслідок цього помічник начальника в'язниці виявив щось стороннє в анальній порожнині затриманого.

Заборонений предмет було вилучено в затриманого Фото: La Porte County Sheriff's Office

Відповідно до заяв офіційних осіб, чоловік продовжував відмовлятися співпрацювати. Повторне сканування виявило наявність зрушеного об'єкта, що нагадував ножиці, у "задньому проході" його тіла.

Заборонений предмет було вилучено в затриманого. Співробітника в'язниці, який виявив ножиці, похвалили за його передбачливість, досвід і успішне запобігання проникненню небезпечного гострого предмета на територію виправної установи.

Місцева влада не розкрила подробиць про чоловіка чи причини його арешту.

Раніше Фокус писав, що китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався в печері від поліції. Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але в касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала, і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі.

Також повідомлялося, що поліція заарештувала оголеного "мандрівника в часі". Наразі Джейсон Сміт перебуває у в'язниці округу Палм-Біч у Флориді. Чоловіка заарештували за те, що він ходив голим по вулиці міста й розлякував туристів. Пізніше він заявив, що прибув із "іншої Землі".