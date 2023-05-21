У Німеччині розслідують отруєння росіянок після конференції Ходорковського, — ЗМІ

За даними журналістів, одна з отруєних жінок виявила, що двері в її готельний номер були відчинені, але не звернула на це увагу. О п'ятій ранку вона прокинулася від різкого болю та дивних симптомів.

У Німеччині почали розслідувати отруєння двох росіян під час конференції критика Кремля. Про це повідомляє видання Reuters у неділю, 21 травня.

За інформацією журналістів, співробітники німецьких правоохоронних органів почали розслідувати справу про можливе отруєння двох емігранток із Російської Федерації.

Вони відвідали наприкінці квітня конференцію у Берліні, організатором якої був критик російської влади Михайло Ходорковський.

Поліція Берліна зазначила, що справа була відкрита після того, як дві жінки поскаржилися на симптоми, які вказують на отруєння. Більше подробиць вони поки що розголошувати не можуть, оскільки розслідування досі триває.

Отруєння емігранток із РФ: хто вони

За даними журналістів, одна з жінок є журналісткою і перші симптоми у неї почали виявлятися ще до конференції – 29 та 30 квітня. Вона відразу потім звернулася до лікарні "Шаріте", яка розташована у Берліні.

Друга жінка, як пишуть ЗМІ, обіймає посаду директора у неурядовій організації Free Russia Foundation – Наталія Арно. Перед цим вона виявила, що в її готельному номері були прочинені двері, а потім все і почалося.

"Я прокинулася о 5 ранку від різкого болю та дивних симптомів", — розповідала жінка.

Нагадаємо, 3 березня ЗМІ повідомляли, що до Рамзана Кадирова до Чечні прилітав відомий нефролог з ОАЕ. Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін зазначив, що причиною проблем зі здоров'ям чеченського лідера може бути отруєння. Саме з цієї причини Кадиров не довіряє російським лікарям.

27 грудня минулого року повідомлялося, що в РФ звільнили генерала ФСБ, якого пов'язують із отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Журналісти The Insider пишуть, що їм були незадоволені в Кремлі — він критикував вторгнення в Україну, але саме він курирував Інститут криміналістики ФСБ, який розробляє отруту.