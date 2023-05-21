Засипає чорним попелом: в Італії прокинувся найактивніший вулкан Європи (відео)

Чергове виверження Етна викликало на Сицилії опади у вигляді змішаного із дощем вулканічного попелу. Дрібні частки, викинуті з вулкана, можуть становити небезпеку для авіарейсів.

21 травня внаслідок пробудження найактивнішого вулкана Європи, відомого як Етна, стався викид попелу на місто Катанія в Італії. Про це пише Today.

Вранці було зареєстровано зростання вулканічної активності, внаслідок чого почалося осадження попелу в Катанії. Це спричинило закриття міського аеропорту у найбільшому місті на сході Сицилії.

Вчені з Національного інституту геофізики та вулканології не можуть провести відеоспостереження та аналізувати події, оскільки над вулканом накопичилася хмара. На думку експертів, подальший розвиток може призвести до вибухової активності з подальшим осадженням попелу.

Зараз місцева влада ще не оголосила про проведення обов'язкової евакуації на околицях Етни. Дрібні частки, викинуті з вулкана, можуть становити небезпеку для авіарейсів.

У керуючій компанії аеропорту Катанії повідомили, що через активне виверження Етни та одночасного осадження вулканічного попелу польоти призупинені доти, доки безпечні умови не будуть відновлені.

Раніше Фокус писав, що турист побачив рідкісне погодне явище, схоже на привид. Побачивши в небі тінь, оповиту ореолом променів світла, чоловік подумав, що перед ним з'явилося приведення. Пізніше він дізнався, що це ніщо інше як оптична ілюзія, яка вперше була зафіксована у горах Гарц у Німеччині у 1780 році.

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