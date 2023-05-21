"Золотий стандарт": як готують один із найдорожчих бургерів (відео)

Унизу головної сторінки меню у відомому в США закладі Drury Beer Garden розташований не знаменитий філадельфійський сирний стейк, а гамбургер. За 700 доларів кожен охочий може спробувати "Золотий стандарт".

У Філадельфії, штат Пенсільванія (США), гамбургер покритий їстівним золотом, коштує 700 доларів. Про це пише UPI.

Унизу головної сторінки меню Drury Beer Garden розташований не знаменитий філадельфійський сирний стейк, а гамбургер.

За 700 доларів будь-хто охочий може спробувати "Золотий стандарт". Це бургер із м'яса вагю (загальна назва м'ясних порід корів, що відрізняються генетичною схильністю до інтенсивної мармуровості й високого вмісту ненасичених жирів) із ікрою, свіжим чорним трюфелем, омаром, политим коньяком, із витриманим ірландським чедером нагорі та политий медом.

Видання зазначає, що картопля фрі входить у вартість, як і 1 унція коньяку Louis XIII, вартість якого складає близько 5000 доларів за пляшку.

Джордж Ціуріс, співвласник закладу, сказав місцевому каналу NBC10, що "Золотий стандарт" — це радість приготування їжі.

"Ми раді надати нашим гостям дивовижні, креативні та смачні варіанти в нашій новій концепції меню", — сказав він.

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