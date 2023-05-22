"Коштуватиме купу грошей": у Британії незнайомка хотіла "купити", а потім вкрасти дитину

Меган Лант розповіла про те, як незнайома жінка намагалася "купити" її дочку. Отримавши відмову, вона хотіла викрасти дитину.

Меган Лант із Ліверпуля (Англія) стверджує, що в парку до неї підійшла незнайомка і запитала, чи не хоче вона "продати" свою дворічну дочку Невею. Вона розповіла, що жінка похвалила зовнішність дівчинки й сказала, що дитина "коштуватиме купу грошей". Про це пише Daily Express.

Британка відмовилася від пропозиції, але пізніше вона побачила, як двоє інших дітей ведуть Невею до жінок, які чекали на кущі.

Мати повідомила про те, що трапилося в поліцію Мерсісайда, але там заявили, що немає жодних доказів спроби викрадення, і інших подібних заяв не надходило.

Меган взяла Невею у парк зі своїм партнером Девідом та трьома іншими дітьми у понеділок, 16 травня приблизно о 16:30. Чоловік повів двох старших дітей до озера, а жінка пішла до пісочниці з Невою та її старшим братом Харрісоном. За її словами, поки її двоє дітей грали, підійшли ще двоє дітей та почали грати з ними.

Близько 6 години вечора Меган сказала, що відчула, як жінка, що стояла позаду неї, постукала її по плечу.

"Ця жінка запитала мене, як її звуть, скільки їй років, і сказала, які в неї гарні очі. Я відповіла "так, я знаю", а вона сказала, що дівчинка коштуватиме купу грошей", — розповіла британка.

Поліція заявила, що немає жодних припущень, що дитина була схоплена Фото: Liverpool Echo

Мама чотирьох дітей стверджує, що саме на цей момент жінка запитала її, чи не хоче вона "продати їй свою дочку".

"Я сказала "звичайно, ні, навіщо мені це робити?", а коли я обернулася, то побачила, що Невею відводять дві дівчини у бік групи жінок у кущів. Я встала і побігла до них, і мій маленький хлопчик Харрісон теж. Я розплакалася. Я все ще в шоці, я не можу спати й не хочу виходити на вулицю, тому що турбуюся про те, що може статися. Я була така налякана. Я не змогла б утримати обох своїх дітей, якби була одна", — додала британка.

Поліція підтвердила, що інцидент розслідується після отримання повідомлення про підозрілу поведінку.

"Ми можемо підтвердити, що в понеділок 15 травня ми отримали повідомлення про підозрілу поведінку в Уолтоні", — заявили правоохоронці.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік у костюмі пива заарештований за керування у нетверезому стані. Коли водій автомобіля вийшов для проходження тесту на тверезість, на ньому одягнений костюм пивної банки Bud Light.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла в 2017 році і фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.