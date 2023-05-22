"Ніхто мені не повірив": у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів (фото)

Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз чоловік розплакався від радості.

51-річний Стів Гудвін, родом із Лестера (Англія), який працює водієм автобуса, виграв 1 млн фунтів стерлінгів, поки ходив по хліб. Про це пише The Mirror.

Британець відсвяткував виграш у скретч-карткі Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку.

Чоловік вирішив купити лотерейний білет після того, як зайшов до місцевого супермаркету купити хліб. Він стер захисний екран біля магазину Co-op у Холсуорсі, Девон, поки чекав свій чай у сусідній кебабній.

За словами Стіва, він заплакав від радості, коли зрозумів, що зірвав джекпот.

Тепер чоловік планує купити свій перший будинок та подарувати своїй подрузі Хайді Хаммонд, якій теж 51 рік, розкішну відпустку.

Чоловік вирішив купити лотерейний квиток після того, як зайшов до місцевого супермаркету купити хліб Фото: brit

"Мені потрібні були деякі дрібниці в Co-Op. Але спочатку я зайшов у кебабну по сусідству, щоб замовити шашлик. Потім я купив у магазині хліб та інше і підійшов до каси, щоб розплатитися. Я вирішив купити скретч-карту та стер її захисний екран, коли вийшов на вулицю. Останнє число на картці було 73, що, як я сподівався, означало великий виграш", — розповів чоловік

Стів повернувся на роботу та показав лотерейний білет співробітникам, які сказали, що йому треба зв'язатися з Національною лотереєю.

"Я погано пам'ятаю дорогу, через те, що був трохи емоційний. Мені не соромно сказати, що я розплакався. Я сидів на кухні й намагався з'їсти свій шашлик, але не зміг. Зрештою я просто викинув його у відро для сміття. Я сказав господині, що мені потрібно зробити важливий дзвінок, запитав, чи можу я скористатися її стаціонарним телефоном, і зателефонував до Національної лотереї", — додав Стів.

Дізнавшись, що він став мільйонером, вражений Стів зателефонував мамі та Хайді, щоб повідомити свою приголомшливу новину.

"Ніхто мені не повірив, мені довелося сфотографуватися з квитком і відправити фотографію. Я не міг повірити в це. Я просто сидів і дивився на нього, міцно тримаючи його в руках. А тієї ночі я поклав скретч-карту в конверт і поклав його під подушку для безпеки", — розповів британець.

Стів переїхав з Лестера в Девон, щоб вести спокійніший спосіб життя і бути ближче до своїх батьків, які живуть у цьому районі. Він перекваліфікувався на водія автобуса, минулого року склав іспит і тепер працює у компанії Go Cornwall.

Наступного дня після отримання джекпоту Стів вийшов на роботу у свою звичайну зміну, здійснюючи поїздку між Лонсестоном та Плімутом.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Також повідомлялося, що у США чоловік виграв довічний приз у лотереї. Флойд Ворстлер отримав джекпот у Lucky For Life через 9 місяців після розіграшу після того, як двічі забув про свій виграшний квиток.