У Бєлгороді стався вибух на даху будівлі ФСБ, — росЗМІ (відео)

За словами російських ЗМІ, на будівлі ФСБ та МВС вибухівку скинули БПЛА. Пропагандисти звинувачують у вибухах ЗСУ.

У Бєлгороді стався вибух на даху ФСБ. Про це повідомляє Telegram-канал SOTA.

Повідомляється, що через введений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у Бєлгородській області заборонені.

Також у мережі публікують відео з місця подій.

Також російські пропагандисти пишуть, що вибух також стався у будівлі МВС РФ. Повідомляється, що на даху будівель вибухівку скинув начебто БПЛА.

"На даху однієї з будівель видніється дим. Офіційна влада наразі ніяк не прокоментувала ситуацію. Дорога до будівлі перекрита. На місці вже знаходяться пожежні та оперативні служби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 22 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні безпілотник скинув вибухівку на адмінбудівлю. Він звинуватив в атаці ЗСУ. Він повідомив, що на місце виїхали служби.

"З квадрокоптера було скинуто вибуховий пристрій на одну з адміністративних будівель, спалаху немає, пробитий дах", — повідомив Гладков.

Крім того, льотчик-інструктор Роман Світан роз'яснив, чому на Бєлгородщині стався "прорив". На його думку, Російська армія зараз зайнята, займається мародерством української території, тому територію РФ нема кому охороняти.

Також повідомлялося, що бійці РДК похвалилися в соцмережах викраденої у ФСБ РФ технікою. Вони назвали БТР 82А "подарунком" і подякували за транспорт голові Міністерства оборони Росії Сергію Шойгу.