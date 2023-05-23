Став батьком її братів-близнюків: чоловік 22 роки таємно зустрічався з мамою своєї дружини

Жінка дізналася, що її чоловік мав роман з її мамою впродовж понад як два десятиліття. Чоловік був біологічним батьком її братів-близнюків. Після розлучення вона проходить психотерапію та намагається повернутися до нормального життя.

40-річна жінка, яка побажала залишитися невідомою, розповіла на популярному форумі Reddit, що їй стало погано після того, як аналіз ДНК показав, що її чоловік мав таємний роман з її мамою впродовж 22 років. Про це пише The Mirror.

Дівчина написала, що чоловік навіть став батьком її братів-близнюків. Вона стверджує, що він зруйнував усю довіру та повністю зруйнував її родину.

"Я була з моїм 39-річним чоловіком з 15 років. Я завагітніла у 17 років, і ми переїхали до моїх батьків. Мої бабуся та дідусь збудували будинок по сусідству з моїми батьками, коли вийшли на пенсію. Батьки вирішили дозволити нам жити в цьому будинку і сказали, що це буде моя спадщина", — написала дівчина.

Незабаром після народження старшої доньки пара одружилася та переїхала на ранчо її покійного діда, яке знаходилося по сусідству з будинком її батьків. Жінка розповіла, що вважає свій шлюб хорошим, адже вони підтримують його цікавими вечорами побачень, дарують подарунки один одному проводять ночі разом. Якось вона повернулася додому після вечірки й побачила маму і чоловіка разом у своїй спальні.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

"Я увійшла до кімнати та побачила, що моя мама займається сексом з моїм чоловіком. Мама закричала на мене, щоб я прибиралася зі спальні, що потрясло мене ще більше. На жаль, моя старша дочка теж була вдома у своїй спальні в іншому кінці дома і готувалася до вечірки, вона вибігла і побачила, як моя гола мати в одному простирадлі вибігла з нашого будинку в сусідній і зачинила двері. Я запитала чоловіка про правду, він сказав мені, що моя мама спокусила його, коли нам було по 18 років і ми жили в їхньому будинку. Вони займалися незахищеним сексом принаймні раз на місяць, поки ми були одружені", — сказала вона.

Жінка підрахувала та жахнулася, бо виходило, що її брати-близнюки та молодший брат можуть бути дітьми чоловіка. Вона не змогла довго тримати в собі "огидну" новину та розповіла про все своєму батькові.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

"Я змусила чоловіка зізнатися, і мій тато був вражений, адже вони з мамою теж були шкільними коханими. Батько вигнав її, і тепер вона живе з моєю 38-річною сестрою. Він наполягав на проведенні ДНК-тесту для трьох молодших хлопчиків, перш ніж розглядати питання про їхній шлюб. Близнюки — біологічні діти мого чоловіка. З того часу я вигнала його з дому, і він живе зі своїми батьками", — додала дівчина.

Не бажаючи більше мати з ними нічого спільного, жінка та її батько зараз намагаються продати свій будинок, щоби разом купити велику нерухомість в іншому місці. Вона проходить психотерапію та намагається повернутися до нормального життя.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Уайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки ще була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.