"Відмотав" 8 років життя: мільярдер, ввів собі кров сина-підлітка заради омолодження (відео)

Технічний магнат Браян Джонсон, який витратив мільйони на підтримку своєї молодості, перелив собі кров свого сина. Чоловік прагне набути форми 18-річного юнака.

45-річний американський IT-мільярдер Браян Джонсон, який щорічно витрачає мільйони доларів на омолодження, ввів собі кров сина-підлітка, щоб змінити свій біологічний вік. Про це пише Daily Star.

Всесвітньо відомий біохакер заробив мільярди доларів. Більшість цієї суми чоловік витрачає на підтримку своєї молодості.

Раніше американець стверджував, що перевів свій біологічний годинник на вісім років назад, а тести показали, що легені, шкіра і навіть ерекція працюють так, як очікується від молодого чоловіка.

Його проєкт Project Blueprint є частиною ширшої програми підтримки молодості за допомогою новаторських підходів, наприклад таких, як переливання крові. Чоловік зробив це зі своїм 17-річним сином Талмейджем та 70-річним батьком Річардом.

Три покоління сім'ї Джонсон відвідали клініку в Далласі (США), де Річард та Талмейдж дали літр крові, яку потім перетворили на партію плазми. З неї витягли червоні та білі кров'яні тільця та тромбоцити.

Після цього, плазма Талмейджа була введена Браяну та його батькові в надії, що вона може допомогти відновити будь-які клітинні ушкодження та омолодити його кров.

Project Blueprint є частиною ширшої програми підтримки молодості Фото: Bryan Johnson/YouTube

Видання зазначає, що у минулому проводилися дослідження на мишах, але результати були неоднозначними, і експерти вказують на те, що проводити подібні експерименти на людях є нерозумним.

Засновник та генеральний директор компанії Kernel, яка займається технологіями моніторингу мозку, раніше вже проходив процедуру здачі плазми від анонімного донора.

Крім вливань крові, Project Blueprint — це надзвичайно складне дослідження, в якому потрібно брати участь, виконуючи різні суворі вправи, дотримуючись точної дієти. Браян навіть піддає своє тіло впливу електромагнітних хвиль.

Раніше Фокус писав, що чоловік 22 роки таємно зустрічався з мамою своєї дружини. Жінка дізналася, що її чоловік мав роман з її матір'ю протягом двох десятиліть. Чоловік був біологічним батьком її братів-близнюків.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.