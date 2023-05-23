Неймовірно рідкісне явище: у США жінка завагітніла двічі на місяць (фото)

Софі Смолл, одна з небагатьох жінок, які пережили явище, при якому їй вдалося завагітніти другою дитиною лише через чотири тижні після першої вагітності. Жінка усвідомила це лише після народження немовлят.

У США 30-річна Софі Смолл народила дочок Холлі та Дарсі у серпні 2020 року, спочатку вважаючи, що дівчатка — близнюки. Про це пише New York Post.

Акушери були здивовані відмінністю у вазі новонароджених: Дарсі важила 2 кг, тоді як Холлі, яка народилася другою, важила 2,7 кг. Пізніше лікарі визначили, що ці дівчатка були зачаті з різницею на місяць, що є нагодою суперфетації — явище, коли друга вагітність настає невдовзі після першої.

За інформацією співробітників Клівлендської клініки, суперфетація у людей настільки рідкісне явище, що було підтверджено лише близько 10 випадків.

У клініці пояснюють, що в організмі вагітної жінки відбуваються гормональні зміни, які практично унеможливлюють зачаття, коли запліднена яйцеклітина (ембріон) вже почала розвиватися всередині матки. Софі Смолл, одна з небагатьох жінок, які пережили явище, при якому залишився шанс на повторне зачаття.

Суперфетація у людей настільки рідкісне явище, що було підтверджено лише близько 10 випадків. Фото: Kennedy News & Media

Американка розповіла про те, що її вагітність була вкрай важкою. Вона страждала від сильної ранкової нудоти та була госпіталізована вісім разів протягом семи тижнів.

"Я виношувала двох дітей, які розвивалися на різних етапах, але ми цього не знали. Лікарі не могли пояснити, чому я так сильно страждаю. Я чекала близнюків, але одна дівчинка була більшою за іншу. У них були власні оболонки й плаценти, тому вони могли отримувати харчування у різний час", — розповіла вона.

Тільки після народження дівчаток з такою значною різницею у розмірі лікарі провели додаткові тести та з'ясували, що немовлята не є близнюками. Перші кілька місяців життя своїх доньок жінка провела у лікарнях, але заявила, що наразі все вже добре.

"Дарсі була 32-тижневою дитиною, а Холлі — 36-тижневою", — розповіла Смолл.

Перші кілька місяців життя своїх доньок жінка провела у лікарнях Фото: Kennedy News & Media

Видання зазначає, що Холлі народилася з церебральним паралічем, який торкається правої сторони її тіла. Неясно, чи цей стан є результатом суперфетації. В той самий час, у Дарсі не розвинулася належним чином слизова оболонка шлунка при її народженні з огляду на те, що вона з'явилася на світ передчасно на 32 тижні.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Уайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.