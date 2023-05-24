"Хороші стосунки з Путіним": Ердоган пояснив, чому не запроваджує санкції проти РФ

Відмова від обмежувальних заходів щодо Кремля, за словами турецького лідера, дозволяє Анкарі виступати посередником між Росією та Україною.

Туреччина не вводитиме санкції проти РФ у разі переобрання Ердогана на посаду президента країни. Про це 23 травня повідомляє Anadolu.

Під час виступу на мітингу у провінції Сівас турецький лідер зазначив, що підтримує з російським презідентом Володимиром Путіним "добрі стосунки".

Так Ердоган відреагував на заяву його головного опонента на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що той має намір у разі перемоги на виборах приєднатися до західних санкцій проти РФ і керівника Кремля.

"Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, йдіть на відпочинок. У світі так не роблять політику", — сказав чинний президент.

Він заявив, що Туреччина підтримує і підтримуватиме контакти з усіма країнами світу якнайкраще. Крім того, завдяки цьому фактору Анкара може виступати посередником між РФ та Україною, додав Ердоган.

"Бо це ось так з Америкою, Росією та всіма країнами Заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно усьому світу", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 27 квітня поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним по телефону.

До речі, у Туреччині підрахували всі бюлетені на президентських виборах, які відбулися 14 травня. Жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому в країні відбудеться другий тур 28 травня.