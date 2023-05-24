"Обидва життя зруйновані": підліток на смерть збив чоловіка, який допомагав качкам перейти дорогу

Кейсі Рівара зупинив свій автомобіль, щоб допомогти качці-матері та її каченятам перейти через жваву вулицю. Чоловік віз своїх дітей додому після тренування з плавання коли його збила машина.

У США 41-річний Кейсі Рівара, який зупинив свій автомобіль, щоб допомогти качкам перейти дорогу, був збитий водієм-підлітком. Про це пише ABC News.

Інцидент стався у Рокліні, штат Каліфорнія. Чоловік припаркував свій автомобіль на перетині Парк Драйв та бульвару Стенфорд Ранч, побачивши вивідок качок, які намагалися перейти жваву вулицю, йдеться у заяві департаменту поліції Рокліна.

Але коли Кейсі Рівара вийшов з машини та спробував допомогти тваринам перейти дорогу, водій-підліток, який рухався у східному напрямку бульваром Стенфорд-Ранч, у результаті збив чоловіка.

"Цей неповнолітній водій скоїв наїзд на пішохода, який знаходився на проїжджій частині. Водій залишився на місці зіткнення. Співробітники швидкої допомоги, які прибули на місце події, надали допомогу, проте чоловік помер на місці події", — повідомили в поліцейському управлінні Рокліна.

Рівара віз своїх дітей додому після тренування з плавання Фото: climate

Група розслідування аварій прибула на місце після зіткнення. За словами поліції, перехрестя було закрито майже на шість годин, поки влада проводила розслідування.

"Обидва життя були зруйновані. Його і того, хто його збив, так що я думаю, це жахливо. Він робив щось хороше і в результаті загинув за це. Ніхто не думає, коли виходить допомогти тварині чи людині, що її вб'ють", — сказала KXTV член громади Дайана Майєрсон.

Видання зазначає, що підлітка ще не було заарештовано, і інцидент все ще розслідується, повідомляє поліція. Рівара віз своїх дітей додому після тренування з плавання коли побачив качку-мати та каченят, які намагалися перетнути жваве перехрестя.

Раніше Фокус писав, що дівчина впала з урвища і померла, намагаючись упіймати собаку. 18-річна дівчина загинула після падіння зі скелі у Девоні. На місце події прибули машини швидкої допомоги та берегової охорони, але, на жаль, врятувати підлітка не вдалося.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.