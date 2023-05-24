РФ "звільнятиме" Білорусь: у Кремлі пригрозили протестувальникам проти Лукашенка

За словами Дмитра Пєсков, Польща є "ворожою" державою по відношенню до Росії через надмірний прояв "русофобії".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія реагуватиме, якщо в Білорусі відбудеться народне збройне повстання, спрямоване на повалення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Ця сусідня держава (Білорусь – ред.) є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми й робитимемо перед такою очевидною загрозою", — заявив Пєсков.

Він також зазначив, що Польща є "ворожою" державою щодо Росії, яка, за його словами, виявляє яскраву русофобію.

Пєсков також заявив, що Польща явно висловлює свій намір втручатися у внутрішні справи сусідньої держави, включаючи застосування силових методів.

Нагадаємо, що 24 травня польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що у Білорусі може статися збройний переворот.

Також 23 травня Лукашенко проводив зустріч із білоруськими губернаторами. Говорячи про стан свого здоров'я, він попередив, що "продовжить мучити всіх ще дуже довго".

Фокус раніше писав, що після смерті Лукашенка у Білорусі може розпочатися війна серед його наступників.