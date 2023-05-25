У Росії застрелили "вагнерівця", який святкував повернення з війни, — ЗМІ

Як повідомляють журналісти, під час застілля друг окупанта схопив рушницю та вистрілив у найманця. Стрілок сам викликав поліцію і тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Увечері 24 травня у російському селищі Карахун Іркутської області сталося вбивство "вагнерівця" Юрія С., який відзначав своє повернення з війни в Україні. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Окупант святкував повернення із приятелем Костянтином. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, під час якої Костянтин вихопив рушницю та вистрілив у Юрія. "Вагнерівець" помер на місці.

За повідомленням російських журналістів, Костянтин сам викликав поліцію на місце злочину і йому тепер загрожує кримінальне переслідування за вбивство.

Зазначимо, що це не перший випадок жорстоких злочинів, які скоюються під час повернення окупантів з війни до Росії. Так, у квітні цього року повідомлялося про мешканця Нижньогородської області, який після повернення з фронту зарізав свою дружину на очах у дітей.

12 квітня стало відомо про жорстоке вбивство Любові Блонської, "заступниці начальника управління освіти адміністрації", в окупованій Горлівці, Донецької області. Перед убивством колаборантку зґвалтували.

30 січня, в Telegram-каналі "Шукай своїх", з'явилася інформація про напад на оператора НТВ та про жорстоке зґвалтування російської пропагандистки "кадировцями" в окупованому Мелітополі.