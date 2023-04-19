У РФ батько, який повернувся з війни, вбив дружину на очах маленьких дітей, — соцмережі (фото)

У соцмережах пишуть, що родичі відмовилися поховати загиблу. На похорон збирають всією школою, а синів відправлять до дитбудинку.

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У російському місті Заволжя Нижньогородської області чоловік, який повернувся з війни в Україні, убив свою дружину на очах у синів шести та семи років. Про це у середу, 19 квітня, розповіли у місцевому Telegram-каналі "Мой Нижний Новгород".

Повідомляється, що трагічний випадок стався у сім'ї першокласника, який навчається у місцевій школі №18, а також шестирічного вихованця дитсадка №50.

Згідно з повідомленням місцевих жителів, родичі від дітей відмовилися, їх відправлять до дитбудинку. Також родичі не схотіли поховати загиблу. На похорон збирають всією школою та просять небайдужих росіян допомогти зі збором коштів.

"Ми всім класом збираємо кошти, щоб хоча б поховати її. Ховати теж будемо самі. По всій школі теж оголосили збір коштів, але на похорон не вистачає. Діти в шоці від цього кошмару", — сказано в повідомленні місцевого Telegram-каналу.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося про те, що в селі Струга на південному заході Польщі чоловік увірвався до будинку до українок : поранив 14-річну дівчинку-підлітка та вбив її матір. Злочинцем виявився мешканець Легниці 36-річний Віктор. Чоловік уже мав проблеми із законом і був засуджений за пограбування.

Раніше, 12 квітня, стало відомо, що в окупованій Горлівці Донецької області росіяни вбили "заступника начальника управління освіти адміністрації" Любов Блонську. Перед смертю колаборантку зґвалтували.

30 січня, в Telegram-каналі "Шукай своїх" з'явилася інформація про побиття оператора НТВ та зґвалтування російської пропагандистки "кадировцями" в окупованому Мелітополі.