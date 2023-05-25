Європа більше не залежить від російських енергоносіїв, – речник Єврокомісії

За словами речника Єврокомісії Тіма Макфі, європейців попросили скоротити своє споживання газу на 15%, а громадяни ЄС зменшили його на 18%.

Європейський Союз зміг подолати залежність від енергоносіїв із РФ завдяки плану щодо скорочення споживання газу. Про це на брифінгу заявив представник Єврокомісії Тім Макфі, передає "Європейська правда".

"За останній рік Європа реалізувала амбіції згідно з планом щодо закінчення залежності від російських енергоносіїв. Тепер ми можемо заявити, що ми більше від них не залежимо", — сказав він.

Речник Єврокомісії пояснив, що ЄС припинив купувати російське вугілля, а нафта з РФ становить лише невелику частину від довоєнного обсягу.

Макфі також додав, що "російський газ швидко зникає з європейського ринку". За його словами, європейців попросили скоротити своє споживання газу на 15%, а громадяни ЄС зменшили його на 18%.

План Євросоюзу щодо зменшення споживання газу на 15%, покликаний впоратися з газовою кризою, спричиненою вторгненням РФ в Україну, почав діяти у серпні 2022 року.

Держави Євросоюзу мали докласти всіх зусиль, щоб зменшити споживання газу щонайменше на 15% до березня 2023 року.

Нагадаємо, 25 травня єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що спроба російського президента Володимира Путіна шантажувати Європу, використовуючи енергоресурси, зазнала невдачі, але наступний рік все одно буде складним.

6 квітня ЗМІ повідомляли, що Норвегія замінила Росію і стала найбільшим постачальником газу до Європи. Енергетичні корективи зробили державу джерелом надходження приблизно однієї третини газу, що йде споживачам європейських країн.