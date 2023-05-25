Переховувався понад 20 років: затримали чоловіка, якого звинувачують у вбивстві 2000 людей (фото)

Міжнародний головний трибунал ООН оголосив Каїшему винним у геноциді представників народу тутсі в Руанді. За інформацію про нього США призначили 6 млн доларів.

У ПАР затримали колишнього правоохоронця, який спричинив гибель 2000 людей. Він переховувався від правосуддя понад 20 років. Про це повідомляє CNN.

Фулгенса Каїшему звинувачують в організації вбивства понад 2000 біженців тутсі – жінок, чоловіків, дітей і людей похилого віку – у католицькій церкві Ньянге. Від 2001 року він перебував у бігах.

Чоловіка затримали в середу 24 травня під час спільної операції південноафриканської влади та слідчих ООН.

Сам обвинувачений спочатку заперечував, що він той, кого розшукують, але зрештою зізнався і промовив: "Я довго чекав на арешт".

Фото: CNN

За словами слідчих, Каїшема всі ці роки використовував підроблені документи, щоб уникнути викриття.

"Фулгенс Каїшема був утікачем понад 20 років. Його арешт гарантує, що він нарешті постане перед правосуддям за його злочини", – сказав головний прокурор Міжнародного залишкового механізму ООН для кримінальних трибуналів Серж Браммерц.

У липні 1994 року Каїшема втік до Демократичної Республіки Конго разом із дружиною, дітьми та зятем. Потім він переїхав до Південної Африки і 1999 року за підробними документами попросив притулку в Кейптауні.

У 2001 році Міжнародний головний трибунал ООН оголосив Каїшему винним у геноциді в Ківуму, префектура Кібуйе представників народу тутсі в Руанді.

Геноцид в Руанді і у чому звинувачують Каїшему

Події в Руанді були одними з найжорстокіших геноцидів, під час яких, за оцінками експертів, протягом 3-х місяців було вбито близько 800 000 тутсі та поміркованих хуту.

За даними слідства, Каїшема брав безпосередню участь у "плануванні та виконанні цієї різанини". Згідно із матеріалами справи, 15 квітня 1994 року він разом із співучасниками вбив понад 2 000 чоловіків, жінок, старих людей і дітей-біженців у церкві Ньянге в Ківуму.

Каїшема безпосередньо брав участь у плануванні та здійсненні цієї розправи. Він придбав бензин і підпалив церкву з біженцями, а коли будівля не згоріла, разом із спільниками зруйнував церкву бульдозером, поховавши під завалами ще живих людей.

Потім зловмисник зі спільниками перенесли трупи з території церкви в братські могили.

Фото ЮНІСЕФ Цей 14-річний хлопчик врятувався від масового вбивства в Руанді, ховаючись під трупами протягом 2 днів.

Вбивства людей в Руанді припинилися через 100 днів, коли війська Патріотичного фронту Руанди на чолі з Полем Кагаме перемогли повстанців хуту та взяли під контроль країну.

Нагадаємо, що вирок суду двом правоохоронцям у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова оскаржуватимуть, оскільки в Генпрокуратурі вважають його несправедливим.

Експоліцейського Вадима Техова з Росії засудили до 16-річного терміну за вбивство колишньої дружини. Він прийшов до неї на роботу і накинувся з ножем. Повоювавши в складі ПВК "Вагнер" чоловік повернувся додому і зараз тримає пів міста у страху.