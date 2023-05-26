Служба безпеки канцлера Німеччини "проспала" напад на Шольца у ФРН, – ЗМІ

Невідомий чоловік раптово кинувся до Олафа Шольца, потис йому руку та притиснув до грудей, коли кортеж німецького канцлера прямував до аеропорту у Франкфурт-на-Майні.

У кортеж німецького канцлера Олафа Шольца "вклинилася" автівка місцевого мешканця, який згодом підійшов до політика та схопив його. Про це повідомило видання Bild.

У повідомленні йдеться про те, що керівник німецького уряду вийшов із лімузина, хотів подякувати поліції, як це часто буває, сфотографуватися на згадку. Раптом невідомий чоловік залишив транспортний засіб та раптово кинувся до Шольца, потис йому руку та притиснув до грудей. Тільки коли він знову відпустив Шольца, охоронці розпізнали небезпечну ситуацію. Сам "порушник" думав, що їде у весільному кортежі.

Представники канцелярії назвали випадок поблизу міського аеропорту Франкфурті-на-Майні "незначним інцидентом". У Кабміні не акцентувала на цьому увагу. Сам канцлер теж спокійно відреагував на інцидент, не приділивши йому значення.

маршрут руху кортежа Фото: Bild

Дітер Фокс, який служив у спецпідрозділі Федеральної поліції Німеччини, розповів, що це незвична ситуація, яка все ж матиме наслідки. З його слів, інший автомобіль не повинен наближатися так близько до кортежу.

"Таку машину треба негайно виштовхнути. Це частина базової підготовки. Такий провал незрозумілий. Слава Богу, нічого не відбулося", – пояснив він.

Нагадаємо, 27 березня видання Der Spiegel повідомило, що у Німеччині невідомий чоловік намагався пограбувати Олафа Шольца. Грабіжник також був у рукавичках, толстовці з капюшоном та з налобним ліхтарем. Джерела підтвердили виданню, що чоловіка помітили, коли він намагався поринути у квартиру. Коли його помітили, чоловік негайно втік. Під час інциденту канцлера вдома не було, оскільки політик був присутній на засіданні у Відомстві федерального канцлера у Берліні. Поліція оголосила зловмисника у розшук.

Також 19 вересня 2022 року видання Daily Mail повідомило, що кортеж американського лідера Джо Байдена застряг у пробці дорогою на похорон королеви Єлизавети II. Броньований лімузин президента США на прізвисько "Звір" виявився безсилий перед лондонським трафіком.