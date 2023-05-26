Витягли все, що можна було: в Омську росіяни розрабували танк у центрі міста (фото)

У мерії російського міста заявили про збитки на 10 тисяч рублів. Невідомі вкрали ящики з запчастинами та ліхтарі.

У російському Омську невідомі пограбували танк, який стояв у центр міста. Про це 26 травня повідомляє місцевий портал Om1.ru.

Невідомі зловмисники викрали дві скриньки із запчастинами та шість ліхтарів світлової сигналізації з танка, встановленого на набережній річці Ом в районі вулиці Щербанєва.

Фото: Om1.ru Фото: Om1.ru Фото: Om1.ru Фото: Om1.ru Фото: Om1.ru

Сума збитків становила близько 10 тисяч рублів. Співробітники місцевої адміністрації звернулися до поліції.

Російські поліцейські розпочали розслідування та порушили кримінальну справу. Особи винних поки не встановили.

Нагадаємо, у грудні минулого року у мережі поширилося відео, на якому голова Радянського адміністративного округу Омська Сергій Фінашин загрожує фізичним насильством репортеру з "Першого міського телеканалу".

Раніше, в жовтні повідомлялося, що мобілізований Росіян не доїхав до фронту і загинув у військовій частині Омська.