Витягли все, що можна було: в Омську росіяни розрабували танк у центрі міста (фото)
У мерії російського міста заявили про збитки на 10 тисяч рублів. Невідомі вкрали ящики з запчастинами та ліхтарі.
У російському Омську невідомі пограбували танк, який стояв у центр міста. Про це 26 травня повідомляє місцевий портал Om1.ru.
Невідомі зловмисники викрали дві скриньки із запчастинами та шість ліхтарів світлової сигналізації з танка, встановленого на набережній річці Ом в районі вулиці Щербанєва.
Сума збитків становила близько 10 тисяч рублів. Співробітники місцевої адміністрації звернулися до поліції.
Російські поліцейські розпочали розслідування та порушили кримінальну справу. Особи винних поки не встановили.
Нагадаємо, у грудні минулого року у мережі поширилося відео, на якому голова Радянського адміністративного округу Омська Сергій Фінашин загрожує фізичним насильством репортеру з "Першого міського телеканалу".
Раніше, в жовтні повідомлялося, що мобілізований Росіян не доїхав до фронту і загинув у військовій частині Омська.