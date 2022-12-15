"Не виріс ще": в Омську чиновник пригрозив журналісту ударом по голові (відео)

Свій вчинок голова Радянського адміністративного округу Сергій Фінашин пояснив, що репортер "порушив соціальну дистанцію".

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У середу, 14 грудня, у мережу потрапило відео, на якому голова Радянського адміністративного округу Сергій Фінашин відмовляється давати репортеру "Первого городского телеканала" коментар, погрожуючи йому ударом по голові. На день пізніше під відеороликом з'явився коментар пресслужби мерії Омська, в якому йдеться про те, що чиновник просить вибачення.

На відео було зафіксовано зустріч Фінашина з мешканцями округу в мікрорайоні "Серебряный берег", на якій, за його словами, обговорювалося будівництво школи. Під час спілкування російський чиновник обурився через те, що його знімають на камеру, заявивши, що не має наміру давати інтерв'ю.

"Я прийшов неофіційно. Я прийшов поговорити зі старшим по дому. Одним. Я не відмовляюся розмовляти з усіма, але ще раз кажу: я не даю інтерв'ю. І прошу мене не знімати. Чого незрозумілого? По голові хочете отримати?" — сказав голова округу.

[ + – ] Сергій Фінашин погрожує репортеру

У пресслужбі міської мерії відреагували на гучне відео, опублікувавши коментар Сергія Фінашина, в якому він визнає, що повівся нестримано.

"Вчора я вкотре зустрічався з мешканцями одного з будинків. Вони запросили на зустріч журналістів, на що мали повне право. Однак у якийсь момент було порушено соціальну дистанцію, і я справді проявив нестриманість", — пояснює чиновник.

Голова Радянського округу також вибачився перед знімальною групою "Первого городского телеканала" та зазначив, що редакція керівництва студії не має до нього претензій.

Нагадаємо, що на жителя Омська порушили кримінальну справу через образу українців за національною ознакою. Раніше чоловіка засудили до двох років за порушення ненависті до жінок.

Фокус також повідомляв, що губернатор Омської області Олександр Бурков запропонував сім'ям російських мобілізованих безкоштовно провести газ. Військовослужбовцям ЗС РФ також пообіцяли одноразову виплату 100 тис. рублів.

Ще ми писали про те, що мобілізований росіянин не доїхав до фронту і помер у військовій частині міста. Дружина загиблого зазначила, що її чоловік із бажанням їхав на війну, був патріотом РФ.