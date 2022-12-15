"Не вырос еще": в Омске чиновник пригрозил журналисту ударом по голове (видео)

Свой поступок глава Советского административного округа Сергей Финашин объяснил тем, что репортер "нарушил социальную дистанцию".

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В среду, 14 декабря в сеть попало видео, на котором глава Советского административного округа Сергей Финашин отказывается давать репортеру "Первого городского телеканала" комментарий, угрожая ему ударом по голове. Днем позже под видеороликом появился комментарий пресс-службы мэрии Омска, в котором говорится, что чиновник приносит свои извинения.

На видео был зафиксирована встреча Финашина с жителями округа в микрорайоне "Серебряный берег", на которой, по его словам, обсуждалось строительство школы. В ходе общения российский чиновник возмутился из-за того, что его снимают на камеру, заявив, что не намерен давать интервью.

"Я пришел неофициально. Я пришел поговорить со старшим по дому. Одним. Я не отказываюсь разговаривать со всеми, но еще раз говорю: я не даю интервью. И прошу меня не снимать. Че непонятного-то? По голове хотите получить?", — сказал глава округа.

[ + – ] Сергей Финашин угрожает репортеру

В пресс-службе городской мэрии отреагировали на нашумевшее видео, опубликовав комментарий Сергея Финашина, в котором он признает, что повел себя несдержанно.

"Вчера я в очередной раз встречался с жильцами одного из домов. Они пригласили на встречу журналистов, на что имели полное право. Однако в какой-то момент была нарушена социальная дистанция, и я действительно проявил несдержанность", — объясняет чиновник.

Глава Советского округа также извинился перед съемочной группой "Первого городского телеканала" и отметил, что у редакции руководства студии нет к нему претензий.

Напомним, что на жителя Омска возбудили уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку. Ранее мужчину осудили на два года за возбуждение ненависти к женщинам.

Фокус также сообщал, что губернатор Омской области Александр Бурков предложил семьям российских мобилизованных бесплатно провести газ. Военнослужащим ВС РФ также пообещали единоразовую выплату в 100 тыс. рублей.

Еще мы писали о том, что мобилизованный россиянин не доехал до фронта и умер в воинской части Омска. Жена погибшего отметила, что ее супруг с желанием ехал на войну, был патриотом РФ.