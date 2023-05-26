У Сербії підтвердили термінове висування армії до кордону з Косово: що відбувається у регіоні

У трьох муніципалітетах на півночі Косова та Метохії відбуваються зіткнення місцевих сербів із косовськими поліцейськими. Президент Сербії Олександр Вучич закликав НАТО припинити насильство щодо сербів.

У п'ятницю, 26 травня, Міністерство оборони Сербії підтвердило термінове висування армії до адміністративного кордону з Косовом. Про це віце-прем'єр, міністр оборони Сербії Мілош Вучевич повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Президент Сербії та верховний головнокомандувач нашими збройними силами Александар Вучич підписав указ про підвищення бойової готовності частин Збройних сил Сербії до найвищого рівня і наказав їм оперативно висуватися у напрямку адміністративної лінії з Косовом та Метохією", — заявив глава Міноборони.

Раніше телеканал Kurir повідомив, що сербський лідер Олександр Вучич навів армію країни в стан максимальної готовності через ситуацію в Косові.

"Президент Вучич зважився на цей крок через насильство, яке поліція Альбіна Курті вчиняє проти сербського народу у Звєчані, Зубін-Потоці та Лепосавичі. Він також попросив НАТО терміново припинити насильство щодо сербів", — пише видання.

Що відбувається у Косові?

Вранці 26 травня у трьох муніципалітетах на півночі Косова та Метохії почалися заворушення, повідомляв Kurir.

Понад десяток косовських поліцейських прибули на джипах до будинків місцевого самоврядування в Косовську-Митровиці, Лепосавичі, Зубін-Потоці та Звечані, а десятки сербів, зайнятих у тимчасових органах влади цих муніципалітетів, зібралися біля в'їздів у будівлі.

У Зубін-Потоці спецназівці хотіли "повісити синьо-жовтий прапор, що символізує державність Косова" на муніципальній будівлі, де знаходиться Тимчасовий муніципальний орган уряду Сербії.

Ще з полудня у Лепосавичі немає сигналу мобільного зв'язку, а у Північній Митровиці увімкнули сирени.

Співробітники косовської поліції застосували сльозогінний газ перед будівлею муніципалітету Звечана, щоб розігнати сербів, що зібралися.

Поліцейські Косова увійшли до будівлі муніципалітету Звечана та застосували сльозогінний газ, а також шокові бомби. Також до населеного пункту увійшла бронетехніка спецпідрозділів косовської поліції. Внаслідок зіткнень з'явилися поранені.

Машини косовської поліції та одну цивільну машину було підпалено.

Після того, як поліцейські Косова оточили будівлю муніципалітету в Лепосавичі, серби збудували барикаду прямо перед будівлею муніципалітету.

Нагадаємо, 12 квітня спеціальний представник США з протидії дезінформації Джеймс Рубін назвав російську пропаганду, яка розповсюджується за допомогою ЗМІ Сербії, загрозою регіону Західних Балкан.

У березні дослідницький центр Jamestown Foundation заявив, що дії найманців ПВК "Вагнера" не обмежуються операціями в Африці та Україні. Вони також активно спонсорують профашистські організації у Сербії.