Пропав голос: голову ЦВК РФ Еллу Памфілову госпіталізували, — росЗМІ

За даними російських журналістів, Памфілова скаржилася на сильний біль у горлі, вилікувати який поки що не змогли.

Елла Памфілова, голова ЦВК Росії, була терміново госпіталізована до однієї з московських лікарень після того, як у неї майже повністю пропав голос. Про це 26 травня повідомляє російське медіа Baza.

За інформацією видання, Памфілова звернулася до лікарів із сильним болем у горлі, але призначене лікування не дало результатів, і медики ухвалили рішення про негайну госпіталізацію.

Повідомляється, що попри втрату голосу стан Памфілової стабільний, і її життю нічого не загрожує. Фахівці проводять подальші обстеження для з'ясування причини та призначення відповідного лікування.

Чим відома Елла Памфілова

У березні 2018 року голова Центрвиборчкому РФ Елла Памфілова була включена до списку "Чистилище" на сайті "Миротворець".

За інформацією, наданою волонтерами проєкту, Памфілова була додана до бази за свою роль у спробах легалізації анексії Криму Росією. На додаток до цього вона також порушила державний кордон, щоб потрапити до окупованого Криму, і брала участь у пропагандистських заходах Росії, спрямованих проти України.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що друга Володимира Путіна колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі було екстрено госпіталізовано до лікарні в Мілані.

Раніше, 7 березня, стало відомо, що депутата Законодавчих зборів Красноярського краю РФ Дениса Терехова було госпіталізовано в токсикологічну реанімацію НДІ ім. Скліфосовського у Москві після отруєння мухоморами.