Це жах: пара з Британії заплатила цілий статок за демонтаж малюнка Бенксі зі стіни будинку

За інформацією журналістів, спочатку графіті викликало у подружжя та місцевої ради культурний шок, проте настирливі туристи та вандали змусили британців прийняти рішучі методи.

Малюнок легендарного художника Бенксі на будинку подружньої пари у Великій Британії став для них не радістю, а скоріше прокляттям. Людям довелося заплатити майже 250 тисяч доларів за його видалення. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

За інформацією видання, вранці в серпні 2021 року художник зобразив на стіні будинку Гаррі і Гокеани Куттс, які проживали на півночі Лондона в Суффолку, майже 20-футове зображення чайки, що летить.

Подружня пара тоді проживала в іншому районі і здавала свій будинок у Суффолку в оренду, коли одного разу їм зателефонували та повідомили, що біля їхнього будинку несподівано з'явилися будівельні риштування. Тоді пан Куттс і його дружина сказали, що вони думали, що були роботи по ремонту димоходу, але наступного дня риштування зникли, а на їхньому місці був витвір мистецтва, який, як пізніше з'ясувалося, належить пензлю легендарного вуличного художника Бенксі.

За оцінкою місцевої ради, ця подія внесла "надзвичайно позитивний культурний та економічний ефект у Східному Саффолку", а ось на думку самих власників будинку, ця подія стала справжнім кошмаром, адже далі сімейній парі навіть довелося наймати нічного сторожа, щоб охороняти витвір мистецтва.

"Одного разу хтось вкрав будівельні риштування, на яких стояв митець і спробував продати їх через Facebook. Іншого разу вандалів зловили з десятком баночок з білою фарбою. Мабуть, вони збиралися його (зображення — ред.) зафарбувати", — розповіло подружжя журналістам.

Малюнок змогли зберегти, демонтувавши зі стіною Фото: SuffolkLive

Потім на бідну пару чекали довгі черги туристів, які постійно оточували їхній будинок і неприємні ситуації з крадіжкою будівельних риштувань та спробою їхнього продажу.

"Спочатку це було очевидно неймовірно, але в міру розвитку подій це стало надзвичайно напруженим. Я не впевнений, що Бенксі усвідомлює непередбачені наслідки для домовласників. Якби ми могли повернути час назад, ми б це зробили", — заявив Куттс.

У результаті пара ухвалила рішення про демонтаж твору мистецтва, з подальшим його збереженням. 22-тонний витвір мистецтва було прибрано разом зі стіною за одну ніч у квітні після того, як пара найняла будівельну фірму, а чиновники муніципальної ради схвалили закриття дороги. Перед цим будівельна компанія зміцнила стіну 12 шарами смоли, скловолокна та п'ятьма тоннами сталі, а потім за допомогою 40-футового крана зняла її повністю. Вся операція обійшлася парі більш ніж 200 000 фунтів стерлінгів (близько 250 тисяч доларів).

Нагадаємо, легендарний вуличний художник Бенксі намалював у Києві, Ірпені, Горенці, Бородянці сім графіті. Своє авторство особисто він підтвердив спочатку в Інстаграмі, а згодом навіть виклав відеофільм про це. Вартість українських графіті Бенксі оцінюють приблизно від $1 млн до $10 млн.

Також нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що невідомі зрізали зі стіни та викрали графіті британського художника Бенксі, яке він створив на початку листопада.