Щоб не купували зброю: США ввели санкції проти командира "вагнерівців" у Малі, — BBC

Повідомляється, що Штати запровадили санкції проти Івана Маслова, який вважається ключовою фігурою у ПВК "Вагнер", яка працює з малійськими чиновниками.

США ввели санкції проти глави угруповання "вагнерівців" у Малі Івана Маслова. Про це пише видання BBC.

Повідомляється, що на думку США, група російських найманців могла таємно отримати військову техніку для війни в Україні за допомогою своїх операцій у Малі та інших африканських країнах. Міністерство фінансів США заявило, що "вагнерівці" могли намагатися придбати міни, безпілотники та радіолокаційне обладнання.

Видання пише, що найманці ПВК "Вагнер" працює у деяких африканських країнах, у тому числі в Малі. Вони надають уряду Малі допомогу у боротьбі з ісламістськими повстанцями. Маслов вважається ключовою фігурою у ПВК "Вагнер", яка працює з малійськими чиновниками.

У США вважають, що за допомогою діяльності Маслова "вагнерівці" можуть скористатися великою припливом зброї до Малі, з якою країна зіткнулася після смерті лівійського диктатора Муаммара Каддафі у 2011 році.

"Присутність групи Вагнера на африканському континенті є силою, що дестабілізує, для будь-якої країни, що дозволяє розмістити ресурси групи на їх суверенній території", — йдеться в заяві міністерства фінансів США.

Там також заявили, що "вагнерівці" були помічені у масштабних порушеннях прав людини та присвоєння природних ресурсів.

19 травня у CNN розповіли, як ПВК "Вагнер" купують зброю для війни в Україні. За словами журналістів, поки що немає ознак того, що ПВК "Вагнер" вдалося закупити зброю та техніку. Проте найманці продовжуються спроби купити міни, безпілотники, а також контрбатарейні системи через Малі.

Нагадаємо, що Пригожин оголосив про вихід найманців ПВК "Вагнер" із Бахмута. За словами "кухаря Путіна", кадровим військовослужбовцям РФ передадуть позиції, боєкомплект та сухі пайки. Вихід "вагнерівців" із Бахмута має бути здійснений до 1 червня.

Крім того, аналітики ISW заявили, що бойовики "ДНР" замінюють "вагнерівців" у Бахмуті, а Авдіївка знову під обстрілом. За інформацією американських аналітиків, у районі Мар'їнки противнику вдалося просунутися вперед. У Генштабі ці дані не підтверджують.