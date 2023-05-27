В Індії чиновник розпорядився осушити водойму: знімав селфі і втопив телефон Samsung за $1200 (фото)

Інспектора з продовольства Раджеша Вішваса усунули з посади після того, як він за допомогою дизельного насосу викачав 2 млн літрів води, яких вистачило б на полив 6 тис. кв. км.

Індійського чиновника зі штату Чхаттісгарх усунули з посади після того, як він розпорядився осушити водосховище, щоб знайти телефон, що потонув. Пішло три дні на те, щоб викачати мільйони літрів води з перекритої дамбою водоймища, в яку Раджеш Вішвас впустив свій телефон, роблячи селфі. Про це повідомляє ВВС.

Але коли телефон знайшли, через дію води він уже не підлягав відновленню.

Вішвас стверджував, що на ньому були важливі урядові дані і їх необхідно було відновити, проте не обійшлося без звинувачень у зловживанні владними повноваженнями.

Водойма в штаті Чхаттісгар

Телефон Samsung інспектора з продовольства вартістю 1200 доларів не вдалося знайти за допомогою водолазів, і тоді він вирішив привезти дизельний насос. За словами чиновника, він отримав усний дозвіл від начальства, щоб перевезти "трохи води до найближчого каналу". Стверджується, що йому сказали, що це буде навіть краще, т.к. у місцевих селян з'явиться більше води в запасі.

Насос працював кілька днів, загалом було викачано два мільйони літрів, чого вистачило б для поливу поля площею 6 квадратних кілометрів.

Таку діяльність зупинили через скаргу.

Інспектор із продовольства Раджеш Вішвас

"Його усунули до завершення розгляду. Вода — важливий ресурс, його не можна витрачати таким чином", — сказала Приянка Кукла, яка представляє уряд району Канкер.

Чиновник — любитель селфі — відмовився йти зі своєї посади і заявив, що викачав лише зайву воду з водоймища, за його словами, вона була непридатна до використання.

Інспектор із продовольства Раджеш Вішвас

Але такі пояснення не почули представники опозиційної партії BJP. За їхніми словами, в умовах, коли люди залежать від водних резервуарів у літню спеку, він осушив стільки літрів, скільки вистачило б для поливу площі 1500 акрів (6 тис. кв. км).

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