Намагалася відірвати голову: серфер розповів про рідкісну подвійну атаку великих білих акул (фото, відео)

За словами постраждалого, під час зіткнення з морськими хижаками його підкинуло в повітря, а потім рука та дошка з хрускотом опинилися в пащі тварини.

Шеннон Ейнслі — жертва одночасного нападу одразу двох білих акул. Цей випадок вважається єдиним у світі. За словами чоловіка, один із чотириметрових хижаків намагався вкусити його за голову, а другий тягнув за руку під воду. Про це повідомляє The Sun.

Ейнслі розповів, що підлітком зазнав атаки великих морських хижаків — випадок чудового порятунку в Східно-Капській провінції Південної Африки перетворився вже на місцеву легенду, але іншим 90 жителям ПАР, які зустрілися з акулами, пощастило менше.

Той випадок все ще вважається єдиним зафіксованим нападом на людину одразу двох акул. На знятих кадрах видно, як підлітка підкинуло у повітря після зіткнення з акулами.

Товариші-серфери надавали допомогу потерпілому, коли він дістався берега

За його словами, все сталося настільки швидко, що він навіть не встиг відчути біль чи злякатися. Здавалося, ніби все відбувається уві сні, згадав чоловік події більш як 20-річної давнини.

Шеннон Ейнслі отримав жахливі травми

Спроба нападу акул сталася на рифі Нахун — в ідилічному місці для серфінгу, відомому також кривавими інцидентами. Взимку, у розпал щорічної міграції сардин, великі білі акули часто полюють на косяки цих риб.

38-річний серфер з дошкою, яку в 2000 році знітила акула

Ейнслі вирішив поплавати з 15 друзями, але через півтори години на нього напали дві великі білі акули. Він пам'ятає, що його підкинуло в повітря, а потім рука та дошка з хрускотом опинилися в пащі тварини.

"Потім мене потягло під воду", — розповів він, додавши, що бачив, що рука висить, немов на нитці.

Вже у воді друга акула намагалася схопити за голову, але промахнулася та налякала колегу, яка розтиснула щелепи та випустила руку.

Подвійний напад акули на людину

"Вона дивилася на мене своїм чорним оком, віч-на-віч, розкриті щелепи пронеслися повз", — розповів серфер.

За його словами, він виринув із дошкою, і всюди була кров. Вже опинившись на поверхню, він побачив, що всі намагаються рятуватися і гребуть до берега. І спочатку не було зрозуміло, чому.

"Я подивився вниз, і половина моєї руки висіла на нитці. На той момент я зрозумів, що це не сон, і почалася паніка", — зазначив він.

Сліди від щелеп акули на дошці

Завдяки зустрічній хвилі серфер зумів швидко дістатися берега. Відкритою кісткою він відчував холод води. Вже на березі друзі та родичі перев'язали рану, щоб зупинити кровотечу, та відвезли до лікарні.

На руку накладено 30 швів

Незважаючи на цей випадок, пристрасті Ейнслі до серфінгу не поменшало.

Тепер серфер подорожує світом і дає уроки

Надалі він отримав диплом з водних видів спорту і тепер викладає уроки іншим — вже з Норвегії, де більшість акул води надто холодні.

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