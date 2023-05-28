"Дах світу": покинуте сто років тому британське село досі популярне (фото)

Село Талісарн, яке колись використовувалося шахтарями з видобутку сланцю, вже закинуто понад 100 років. Її населення було переселено далі на захід Уельсу, де й сьогодні мешкає близько 2 000 осіб.

У Великій Британії, на північному заході Уельсу знаходяться одні з найбільших і найбільш продуктивних у світі сланцевих кар'єрів, що тягнуться від долини Нант-Франкон на сході до Нантлі. Занедбане село Талісарн продовжує притягувати міських дослідників. Про це пише The Mirror.

На знімках можна побачити покинуте селище сланцевих кар'єрів на півночі Уельсу, яке не використовується вже сто років, із зарослими руїнами та паровим двигуном. Цей регіон став відомий як "дах світу XIX століття", вплинув на життя людей і спільнот, що проживають поруч, а також на ландшафт, сліди якого можна знайти й сьогодні.

Міські дослідники можуть відвідати тут занедбані місця, включаючи старе село Талісарн, яке колись використовувалося шахтарями з видобутку сланцю. Її населення було переселено далі на захід, де й сьогодні мешкає близько 2 000 осіб.

Деякі зі старих сільських будівель деякий час залишалися на місці каменоломень, і їх руїни все ще можна побачити.

У 1904 році замість водяних коліс на ділянці було встановлено корнуолський балковий двигун Фото: колаж Фокус

У 1927 році головну дорогу на південь долини було перенесено, але маршрут старої дороги все ще можна простежити. Фото показують, що природа відновила старе село Талісарн на кар'єрі Доротея. За словами автора книги "Путівник по Уельсу" Деніела Старта, те, що залишилося від руїн сьогодні, схоже на "валлійський Ангкор-Ват".

"Не вистачає тільки бабуїнів. Це величезне, дике місце з безліччю чарівних руїн, що заросли, включаючи корнуолський променевий двигун і зарослі залишки каплиці в Плас Талісарн", — пише він.

Plas Talysarn, або Talysarn Hall, був побудований в 18 столітті, а потім був змінений і розширений в 19 і на початку 20 століть, повідомляє Wales Online. Будинок був триповерховим та мав підвальне приміщення. Хоча більша частина даху залу відсутня, деякі колоди збереглися на південній передній стіні.

Поруч знаходиться вхід до будівлі, яка колись була стайнею та псарнею, а пізніше була перероблена в душову для каменярів. Тут знаходиться колишня котельня, дах якої в основному зруйнований, але збереглися два застарілі ланкаширські котли.

Два ланкаширські котли стали непридатними, а дах котельні значною мірою зник у старому кар'єрі Фото: brit

Інші сусідні будівлі вкриті мохом та корінням дерев. Як і багатьох інших кар'єрах, після початку Другої світової війни виробництво значно скоротилося. Кар'єр був закритий у 1970 році, і він давно затоплений, а глибина озера подекуди перевищує 100 метрів. Наразі це місце є частиною об'єкта Світової спадщини "Сланцевий ландшафт Північно-Західного Уельсу", який було оголошено ЮНЕСКО у липні 2021 року.

Саме глибина залягання сланцю під дном долини вплинула на техніку розробки кар'єрів у Нантлле, і єдиним способом видобутку руди було копати землю і створювати великі кар'єри.

Спочатку у Діфрин Нантллі була велика кількість дуже маленьких кар'єрів — ситуація, до якої привели численні землевласники, і згодом у результаті злиття та поглинання виникли більші підприємства, такі як кар'єр Доротея.

У 1820 році було відкрито кар'єр Доротея, який проіснував до 1970 року. Земля, де знаходиться кар'єр, належала людині, на ім'я Річард Гарнонс, але головною рушійною силою розробки кар'єру в долині був Вільям Тернер з Ланкастера.

Руїни залишилися після того, як село було перенесено Фото: brit

Перша назва кар'єра була Cloddfa Turner, але його перейменували на Dorothea на честь дружини Гарнонса. Виробництво виросло з серії невеликих виробітків з такими назвами, як Hen Dwll, Twll Bach, Twll y Weirglodd, Twll Coch та Twll Fire. З роками ці виробки поглиблювалися і об'єднувалися у великі затоплені кар'єри, які зараз видно.

До 1840-х років виробництво на Доротеї зросло приблизно до 5 000 тонн на рік, а до 1870-х років воно досягло понад 17 000 тонн. Але хоча майбутнє для Доротеї виглядало гарним, вона зіткнулася з серйозними проблемами, пов'язаними з повенями.

Частина занедбаного гірничого обладнання Фото: brit

У 1884 році кілька людей потонули при затопленні кар'єру, тому в 1895 році річка Афон Лліфні, що протікала через долину, була змінена і поглиблена, щоб попрямувати на південь від сланцевих виробок. Це певною мірою вирішило проблему затоплення, але в міру поглиблення виробітків необхідність постійно відкачувати воду стала постійним джерелом прибутку кар'єру.

Тоді в 1904 році було прийнято рішення встановити на місці каменоломні корнуолський балковий двигун замість водяних коліс, залишки якого досі можна знайти в селі Талісарн.

Оскільки кар'єри в долині Нантл продовжували зростати, це призвело до того, що старе село Талісарн було занедбано і перенесено на нове місце неподалік.

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