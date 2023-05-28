Розслідуванням інциденту зайнялася місцева поліція. Однією з версій зміни кольору води у Гранд-каналі стала версія про те, що це могли бути дії екоактивістів.

У неділю, 28 травня, незабаром після початку традиційної з 1974 року регати Вогалонга, що проходить Гранд-каналом у Венеції, місцеві жителі заявили про те, що вода в каналі набула зеленого кольору. Наразі місцеві фахівці проводять аналіз води, щоб з'ясувати, що призвело до зміни її кольору, пише видання Coriere Della Sera.

Вранці, 28 травня, мешканці Венеції повідомили поліцію про те, що невдовзі після початку традиційної регати Вогалонга вода у Гранд-каналі Венеції біля знаменитого мосту Ріальто стала зеленою.

Вода у Гранд-каналі у Венеції з невідомих причин стала зеленою Фото: Facebook

Фахівці з охорони навколишнього середовища вже взяли проби води для аналізу та заявили, що вона ніколи не була такого кольору. З'явилося припущення, що хтось навмисне кинув барвник у воду Гранд-каналу, але це поки що лише гіпотеза, яка потребує підтвердження.

Наразі місцеві фахівці проводять аналіз води, щоб з'ясувати, що призвело до зміни її кольору Фото: Facebook

Президент області Венеція Лука Дзайя повідомив про те, що у Венеції місцева влада скликала термінову нараду з цього приводу для з'ясування всіх можливих причин такого незвичайного явища.

У Венеції місцева влада скликала термінову нараду з цього приводу для з'ясування всіх можливих причин такого незвичайного явища. Фото: Facebook

Розслідуванням інциденту також зайнялася місцева поліція. Однією з версій зміни кольору води у Гранд-каналі стала версія про те, що це могли бути дії екоактивістів.

Деякі експерти вважають, що у воду могли кинути особливі водорості, також не заперечують, що це могла бути акція якогось художника. Справа у тому, що у вихідні Венецію наповнюють тисячі туристів. І так можна привернути їх увагу.

Раніше Фокус уже писав про те, що у Венеції пересихають канали і в Італії говорять про нову посуху. Італія, яка вже страждала від посухи у минулому, зіткнулася з перспективою нової екологічної катастрофи.

Нагадуємо, що 2 роки тому у Венеції під водою виявили давню римську дорогу завдовжки 1200 метрів. На дні каналу Трепорті, під водами Венеціанської лагуни, було виявлено серію дивовижних стародавніх споруд.