Наодинці із серійним маніяком: як 14-річний хлопчик втік від моторошного клоуна-вбивці (фото)

Джон Уейн Гейсі, відомий як "клоун-вбивця", заманював жертв до себе додому, одягав на них наручники, зазвичай під приводом демонстрації фокусу, а потім чинив свої жахливі напади.

Тоні з округу Брекінрідж, штат Кентуккі (США), було лише 14 років, коли він зміг втекти від серійного маніяка у серпні 1970 року. Про це пише Daily Star.

Пережити зустріч з убивцею хлопчик зумів завдяки пивній пляшці. Один із найбільш відомих серійних маніяків Америки всіх часів, Джон Уейн Гейсі, зґвалтував, катував і вбив не менше 33 молодих людей та хлопчиків у селищі Норвуд-Парк недалеко від Чикаго. Тоні був одним із небагатьох щасливчиків, кому вдалося пережити зустріч із ним.

У розмові з Марком Лаїта з Soft White Underbelly він розповів, що зустріч відбулася в безіменному державному парку одного вечора, коли він грав із дітьми туристів. За його словами, він був біля входу, коли до нього підійшов Гейсі, одягнений у костюм для відпочинку.

Чоловік кілька разів питав його, чим можна зайнятися, але, попри те, що Тоні перерахував багато занять, він нічим не зацікавився.

"Я сказав, що ви шукаєте спиртне чи жінок? Тому що це сімейний курорт. І коли я почав йти, він сказав: "Чи не хочете випити зі мною пива?", і я погодився", — згадує хлопчик.

Тоні був одним із небагатьох щасливчиків, кому вдалося пережити зустріч із убивцею Фото: Daily Star

Тоні сказав, що першим увійшов до кімнати Гейсі й відчув, як його рука торкнулася його спини.

"Я подумав, що це було трохи дивно. Я подумав, що, можливо, це була помилка", — сказав він.

Він додав, що оглянув кімнату і побачив, що ванна наповнена льодом, потім сів на перший стілець, поки Гейсі ходив до холодильника і приніс йому пиво, після чого зачинив штори.

"Він проходив повз мене, запитуючи, що я роблю. Що роблять мої батьки, а потім він замкнув двері. Тоді я почав відчувати, що це вже трохи дивно. Тому що спочатку, як мені здається, ми збиралися поговорити як чоловік з чоловіком", — сказав Тоні.

Він сказав, що Гейсі, схоже, почав хвилюватися і запитав, чи подобаються йому книги про секс. Тоні сказав, що в думках він думав про Playboy, але те, що йому передали, було валізою, повною журналів, в яких були тільки хлопчики. Вбивця пішов у ванну, після чого вийшов звідти з рушником на шиї. Потім він замкнув двері до кімнати.

"Я подумав, що це не правильно, щось не так, я в поганій ситуації. Я почав трохи панікувати. Це погано, я мушу вибратися звідси", — сказав Тоні.

Гейсі був засуджений до страти Фото: Daily Star

Підліток поставив пиво і вирішив викинути холодильник у вікно, або пересунути його так, щоб можна було вибратися. Гейсі знову пішов у туалет, але його манера поведінки змінювалася, і він посміхався, проходячи повз нього. Він переставив холодильник до дальнього вікна, і коли вбивця повернувся, Тоні скористався моментом.

Тоді підліток перекинув свою пляшку та попросив нову. Коли Гейсі пішов за нею, Тоні підбіг до дверей і зняв ланцюжок із дверей. Гейсі схопив його і кілька разів ударив, але йому вдалося вирватися та втекти.

За його словами, після інциденту він був приголомшений, але не знав, хто це був, допоки через роки не побачив обличчя Гейсі на обкладинці газети та не повідомив про це.

Відомий як "клоун-вбивця", який виступав на заходах у придуманому ним образі клоуна Пого, Гейсі був засуджений до смерті в штаті Іллінойс, США шляхом смертельної ін'єкції 10 травня 1994 року.

Він заманював жертв до себе додому, одягав на них наручники, зазвичай під приводом демонстрації фокусу, а потім чинив свої жахливі напади.

Терор Гейсі закінчився 1978 року Фото: Daily Star

Терор Гейсі закінчився 1978 року, коли поліцейські, які розслідували зникнення Роберта Пієста, обшукали його будинок. Вони відчули сморід, що виходить з-під статі, і знайшли предмети, що пов'язують його з іншими зниклими людьми, після чого вбивця зізнався у скоєному.

Він був засуджений до страти, і останні слова, які, як повідомляється, прозвучали з його вуст, були: "Поцілуй мене в дупу".

Раніше Фокус писав, що дівчина впала з урвища і померла, намагаючись упіймати собаку. 18-річна дівчина загинула після падіння зі скелі у Девоні. На місце події прибули машини швидкої допомоги та берегової охорони, але, на жаль, врятувати підлітка не вдалося.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.