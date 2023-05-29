Безвідповідальна поведінка: Вучич звинуватив прем'єра Косова у спробі бути схожим на Зеленського

За словами президента Сербії, прем'єр-міністр Косово Альбін Курті "загрався у якогось Зеленського", у зв'язку з чим у країні може статися те, чого Сербія досі не бачила і "не могла мріяти".

Косово може чекати важка ситуація в найближчому майбутньому через позицію влади. Про це Вучич заявив в ефірі сербського каналу Pink TV.

За словами лідера Сербії, у Косово може статися те, чого Сербія досі не бачила та "не могла мріяти". За його словами, це може статися через провокаційні дії і "жахливо безвідповідальну поведінку" прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті.

"Я боюся загальної незахищеності, нестабільності, я боюся навіть великих конфліктів, тому що я знаю, що серби цього не терпітимуть, і я знаю, що цей інший, який спричинив ці дії, не хоче йти у відставку, тому що він прагне і мріє бути якимось Зеленським", – заявив Вучич.

Зростання напруги в Косово

Відомо, що у п'ятницю, 26 березня, поліція у Косово та місцеві серби Пріштіни мали сутичку, внаслідок чого посилилася напруга. Інцидент стався після того, як місцеві серби намагалися заблокувати доступ до офісу новообраного мера, який є етнічним албанцем.

Президент Сербії заявив, що серби не зупинять протести і продовжать вимагати повернення своїх муніципальних будівель, які "узурпував та відібрав у них режим Альбіна Курті з брутальним застосуванням поліції".

Також Вучич заявив, що найближчим часом у нього заплановані переговори з лідерами європейських країн щодо Косова.

"У наступні дні, у вівторок та середу, у мене будуть зустрічі з Емманюелем Макроном у Братиславі, з усіма регіональними лідерами та Мирославом Лайчаком, а 1 червня я поїду до Кишинева, де європейська політична спільнота проведе велику зустріч за участю 46 європейських лідерів". – підсумував Вучич.

Нагадаємо, на початку березня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія, як і раніше, прагне до вступу до Європейського союзу. Так, сербський лідер натякнув, що його країна може визначитися з вибором сторони в російсько-українській війні.

1 березня було опубліковано інтерв'ю Вучича, в якому політик пообіцяв покарати сербів, які воюють в Україні за ПВК "Вагнер". Сербський президент наголосив, що дружні країни не вербують громадян інших держав.