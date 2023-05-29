Протести в Косово: втрутилися миротворці НАТО, а ЗМІ повідомляють про постраждалих (фото, відео)

Сербська громада вимагає від уряду Косова звільнити етнічних албанців з посад мерів та повернути місцевим адміністраціям, які фінансуються Белградом, право на поновлення своєї діяльності.

У понеділок, 29 травня, миротворці з НАТО (KFOR) встановили безпекові кордони навколо трьох міських рад на території частково визнаного Косова. Це було зроблено з метою стримування сербських протестів проти призначення етнічних албанців на посади мерів у районах, де мешкають серби. Про це 29 травня повідомляє Euractiv.

За інформацією видання, у місті Звечан державна поліція, що складається виключно з етнічних албанців, застосувала перцевий газ для розгону натовпу сербів, які прорвали барикаду безпеки та намагалися проникнути силою до будівлі муніципалітету.

Водночас, у місті Лепосавич, розташованому неподалік кордону з Сербією, військові сили США встановили колючий дріт навколо будівлі муніципалітету, щоб захистити його від протестувальників. У Зубін-Потоку миротворці НАТО також заблокували ратушу, щоб запобігти доступу сербів.

Зазначається, що серби відмовилися брати участь у місцевих виборах у квітні. Внаслідок цього етнічні албанські кандидати здобули перемогу на виборах мерів у чотирьох муніципалітетах, де проживає більшість сербського населення, включаючи Північну Митровицю.

Дані про протести розходяться

Згідно з інформацією просербського видання Kosovo Online, двох сербів було поранено в результаті нападу з боку силових структур і косовської поліції, один з них перебуває у важкому стані.

Водночас албанський телеканал RTK повідомляє, що постраждалих не було. Вони зазначають, що інцидент розпочався з того, що протестувальники кинули гранати та сльозогінний газ у бік силових структур.

Вимоги сербів

Наразі серби вимагають від косовського уряду звільнити етнічних албанців з посад мерів та дозволити місцевим адміністраціям, які фінансуються Белградом, відновити свою діяльність.

Минулого тижня, у п'ятницю, поліція була змушена супроводжувати на роботу трьох із чотирьох албанських мерів. Під час цих дій співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ та водомети для розгону протестувальників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав у неділю уряд Косова знизити напруженість у відносинах із Сербією.

"Пріштіна має знизити ескалацію та утриматися від односторонніх дестабілізуючих дій", — написав Столтенберг у Twitter.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, після телефонної розмови з головним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Борреллем, заявив у Twitter, що обрані мери обслуговуватимуть усіх громадян.

Відносини між Сербією та Косово

Нагадаємо, Косово проголосило свою незалежність від Сербії у 2008 році. Незалежність Косова визнали 97 зі 193 країн-членів ООН та 22 з 27 країн-членів ЄС. Однак Україна не визнає незалежності Косова і вважає цей регіон частиною Сербії.

Влітку 2022 року на кордоні між Косово та Сербією відбулися зіткнення через нові правила проїзду до Косова, коли албанці вимагали, щоб сербські номери автомобілів були замінені на косовські. Питання про впровадження нових правил було відкладено на місяць для вирішення конфлікту.

У грудні минулого року відносини між сторонами знову загострилися, коли влада Косова закрила головний прикордонний перехід із Сербією у відповідь на блокування дороги на сербській стороні, проведене протестувальниками.

У березні було повідомлено, що Сербія та Косово нібито досягли угоди щодо плану нормалізації відносин. Проте вже 26 травня Міністерство оборони Сербії підтвердило термінове висування армії до адміністративного кордону з Косовом.

Нагадаємо також, 29 травня президент Сербії Александар Вучич заявив, що прем'єр-міністр Косово Альбін Курті "загрався у якогось Зеленського", у зв'язку з чим у країні може статися те, чого Сербія досі не бачила і "не могла мріяти".