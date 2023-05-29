У 2019 році норвезькі морські біологи припускали, що білуху з прикріпленим шпигунським обладнанням, який не боявся людей, могли готувати російські військові. Три роки він знаходиться біля берегів Норвегії, але останніми місяцями раптово змінив курс.

У 2019 році норвезькі рибалки виявили біля узбережжя білуху з нашийником, на якому було кріплення для екшн-камери та логотип компанії з Петербурга. Висловлювалися припущення, що російські війська навчають білух як шпигунів. Тепер морську тварину знову помітили вже біля берегів Швеції. Про це повідомляє The Guardian.

Вперше цю білуху помітили у віддаленому норвезькому регіоні Фіннмарк, три роки він провів, плаваючи біля норвезької берегової лінії, проте в останні місяці опинився вже біля Швеції. Минулої неділі його помітили біля населеного пункту Хуннебостранд, біля південно-західного узбережжя країни.

"Ми не знаємо, чому він так швидко прискорився зараз", — сказав Себастьян Странд, морський біолог з організації OneWhale. Він також додав, що найбільше викликає питання те, чому кит "дуже швидко віддалився від свого природного середовища".

Висловлюється припущення, що гормони змушують його шукати самку, чи вся справа на самоті, оскільки білухи – соціальні тварини. Вважається, що вік цього кита – 13-14 років, у такому віці рівень гормонів дуже високий.

Кіт-шпигун Хвалдімір

Найближча популяція білух знаходиться в районі архіпелагу Шпіцберген — між північним узбережжям Норвегії та північним полюсом.

Вважається, що він не зустрічав своїх родичів відтоді, як опинився у Норвегії у квітні 2019 року.

Норвежці прозвали його Хвалдіміром — ім'я російського президента поєднали з норвезьким "хвал", тобто кит.

Норвезькі морські біологи зняли його нашийник із кріпленням для екшн-камери, який могли прикріпити до РФ. Висловлювалося припущення, що Хвалдимир міг втікти з місця, де його утримували, і, можливо, його навчала російська армія, оскільки він не боявся людей.

Бєлуха грає в регбі

У РФ ніколи не коментували заяви Норвегії про те, що кит може бути "російським шпигуном".

Баренцеве море вважається стратегічним геополітичним районом, переміщення у якому і західних, і російських підводних човнів відстежуються.

Це також вихід до північного морського шляху, що дозволяє скоротити маршрут між Тихим та Атлантичним океанами.

Нагадаємо, що у Франції помер арктичний кит, якого рятувальники дістали з річки Сена.

Також повідомлялося, що рятувальники проводили операцію з порятунку білухи, який несподівано опинився на півдорозі до Парижа.