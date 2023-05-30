Відібрали мобільний телефон: 15-річна дівчинка спалила шкільну будівлю вщент (фото, відео)

Через навмисний підпал загинули щонайменше 19 людей. 15-річну підозрювану судять як дорослу, їй загрожує довічне ув'язнення.

Поліція Гаяни звинуватила у навмисному підпалі жіночого гуртожитку 15-річну дівчинку. Її судять як дорослу через те, що внаслідок трагедії в латиноамериканській країні загинули 18 школярок та п'ятирічний хлопчик. Про це повідомляє The Guardian.

У понеділок, 29 травня, підозрювана з'явилася на віртуальному слуханні, яке відбулося у столиці Джорджтауні. Наразі вона утримується під вартою, до закінчення судового розгляду.

Сторона звинувачення стверджує, що 21 травня підозрювана влаштувала пожежу у середній школі міста Махдія через те, що була незадоволена тим, що адміністратор гуртожитку відібрав її мобільний телефон.

Адміністратор гуртожитку замкнула всі двері, щоб школярки не могли вийти назовні

Додаткове слухання заплановане на 5 липня, у разі визнання вини їй може загрожувати довічне ув'язнення.

Пожежа в школі розпочалася незадовго до півночі, при цьому всі п'ять дверей у гуртожитку були замкнені зсередини. Постраждали загалом понад двадцять осіб. Одного з тяжко поранених студентів доправили до лікарні Нью-Йорка, а решту виписали після надання допомоги.

Гаряче приміщення в Гайані

За словами радника з національної безпеки Гаяни Джеральда Гувейя, адміністратор гуртожитку замкнула всі двері, щоб школярки віком від 12-18 років не могли вийти на вулицю та проводити час з іншими підлітками. Вона також запанікувала і довго поралася з ключами, коли спалах поширювався.

Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, Білгородська область зазнала масованого обстрілу, за час якого в Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. На деяких виникли пожежі.

Також повідомлялося, що після обстрілу в ніч на 29 травня на Хмельниччині було виведено з ладу 5 літальних апаратів.